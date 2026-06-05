AIA แถลงผู้บริหารถูกทำร้าย ขอสงวนให้รายละเอียด ปล่อยเป็นหน้าที่กฎหมาย
AIA แถลงการณ์กรณีผู้บริหารถูกทำร้ายร่างกายจนเลือดออกในสมอง ล่าสุดอาการปลอดภัย แพทย์ดูแลใกล้ชิด ขอสงวนรายละเอียด ดำเนินการตามกฎหมาย
จากเหตุการณ์อุกอาจเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 กลุ่มชายฉกรรจ์รุมทำร้ายร่างกายผู้บริหารบริษัทประกันภัย เอไอเอ ประเทศไทย (AIA) ภายในห้องน้ำของร้านอาหารแห่งหนึ่ง กลุ่มผู้ก่อเหตุลงมือทำร้ายแม้ผู้บริหารหมดสติไปแล้ว ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีเลือดออกในสมอง โชคดีมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือ ล่าสุดแพทย์ทำการผ่าตัดเสร็จสิ้นและอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
วันนี้ (5 มิถุนายน 2569) เฟจเฟซบุ๊ก AIA ออกมาแถลงการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งมายังครอบครัวและผู้บาดเจ็บ ระบุว่า
“ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผู้บริหารของเอไอเอ ประเทศไทย ประสบเหตุถูกทำร้ายร่างกายนั้น
เอไอเอ ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจมายังผู้บริหารและครอบครัวในช่วงเวลานี้
บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้ผู้บริหารท่านดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ ทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี
สำหรับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทขอสงวนการแสดงความคิดเห็นหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมในขณะนี้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
บริษัทขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจและความห่วงใยที่มีต่อผู้บริหารของบริษัท
เอไอเอ ประเทศไทย 5 มิถุนายน 2569”
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