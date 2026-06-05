รฟท. เตรียมยกระดับความปลอดภัย มาตรฐานสากล ตั้งเป้าเริ่มใช้ในสายตะวันออกก่อน
การไฟฟ้ารถไฟไทย เตรียมยกระดับความปลอดภัย มาตรฐานสากล ตั้งเป้าเริ่มใช้ในปี 2569 โดยเริ่มจากสายตะวันออกก่อน
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รักษาการผู้ว่าการ รฟท. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) ที่มีนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานบอร์ด รฟท. ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่อโศก ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในการเดินรถ และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการระบบราง
นายอนันต์กล่าวว่า ในส่วนของมาตรการด้านความปลอดภัย รฟท. ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สาเหตุของอุบัติเหตุทางรางส่วนใหญ่ยังคงเกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร หรือ Human Error แม้ว่าปัจจุบันจะมีระเบียบ ขั้นตอน และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่รัดกุมอยู่แล้วก็ตาม แต่เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของมนุษย์
ทั้งนี้ รฟท. ได้เลือกใช้ระบบ Automatic Train Protection (ATP) ตามมาตรฐาน European Train Control System หรือ ETCS Level 1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านระบบอาณัติสัญญาณและความปลอดภัยทางรางที่ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก โดยระบบดังกล่าวจะเข้ามาช่วยควบคุมการเดินรถให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากความผิดพลาดของพนักงานขับรถ
ปัจจุบันโครงการติดตั้งระบบ ATP อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ภาคพื้นและอุปกรณ์บนขบวนรถ ควบคู่ไปกับการเตรียมเข้าสู่กระบวนการทดสอบระบบก่อนเปิดใช้งานจริง โดย รฟท. ยืนยันว่า เทคโนโลยีที่เลือกใช้นั้นเป็นมาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับโครงข่ายระบบรางที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิผล
แม้ในช่วงที่ผ่านมา จะมีข้อเสนอจากภาคสังคมให้มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้ามาช่วยตรวจสอบและเฝ้าระวังการเดินรถมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ ระบบ ATP ยังคงเป็นระบบหลักที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมความปลอดภัยของการเดินรถโดยตรง และปัจจุบันได้มีการใช้งานจริงในโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบดังกล่าว
สำหรับการทำงานของระบบ ATP นั้น จะทำหน้าที่ตรวจสอบการเดินรถผ่านระบบสัญญาณไฟจราจรทางรถไฟอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าพนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด ไม่ลดความเร็วตามข้อบังคับ หรือไม่หยุดรถในตำแหน่งที่กำหนด ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้พนักงานขับรถรับทราบทันที และหากยังไม่มีการตอบสนองภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะค่อย ๆ ลดความเร็วของขบวนรถลงโดยอัตโนมัติ ก่อนสั่งการให้เบรกอัตโนมัติในกรณีจำเป็น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
นายอนันต์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของตัวรถ ขณะนี้มีการติดตั้งระบบ ATP บนหัวรถจักรแล้ว รวม 120 คัน แบ่งเป็น รถจักรดีเซลไฟฟ้า QSY จำนวน 50 คัน ซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถอยู่แล้ว และหัวรถจักรเก่า 70 คัน ที่ได้มีการติดตั้งระบบ ATP แล้วเสร็จไปก่อนหน้านี้ เตรียมติดตั้งบนรถดีเซลราง อยู่ระหว่างการประกาศเปิดประกวดราคา (ประมูล) การจัดหา และติดตั้งระบบ ATP ขณะที่ในส่วนของทางรถไฟ รฟท. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบ ATP ในโครงการรถไฟทางคู่ ระยะ (เฟส)ที่ 1 ทุกเส้นทาง ซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จกว่า 300 กิโลเมตร (กม.) รฟท.เตรียมทดสอบระบบที่ติดตั้งแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และมีแผนจะทยอยเปิดใช้งานเป็นรายเส้นทาง ไม่รอเปิดพร้อมกันทั้งหมด ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2569 จะเริ่มในเส้นทางสายตะวันออกก่อน
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