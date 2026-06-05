ข่าวต่างประเทศ

ล้อหน้าเครื่องบินลุฟท์ฮันซา พังถล่มลงมาขณะที่จอดที่สนามบิน บาดเจ็บหลายราย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 12:33 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 12:33 น.
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ขอบคุณภาพจาก : lucys_b

ล้อหน้าเครื่องบินลุฟท์ฮันซา พังถล่มลงมาขณะที่จอดที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เป็นเหตุให้มีพนักงานได้รับบาดเจ็บหลายราย สั่งยกเลิกเที่ยวบินได้แล้ว

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุพนักงานของสายการบินลุฟท์ฮันซา ได้รับบาดเจ็บหลายราย ภายหลังจากทีล้อหน้าของเครื่องบินพังถล่มลงมา ขณะที่เครื่องจอดอยู่ที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

โดยเครื่องบินลำดังกล่าวคือโบอิง 787-9 ดรีมไลน์เนอร์ ซึ่งจอดเตรียมให้บริการผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังนครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่อง มีเพียงแต่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินและพนักงานต้อนรับ

ทั้งนี้ภายหลังจากเหตุดังกล่าว ทางสายการบินได้ยกเลิกเที่ยวบินทันที ซึ่งทางการบินระบุว่าพวกเขากำลังเข้าสอบสวนถึงสาเหตุของเหตุการณ์ประหลาดครั้งนี้ อย่างไรก็ตามทางสายการบินไม่เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บกี่ราย โดยใช้คำว่าผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเท่านั้น

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 12:33 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 12:33 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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