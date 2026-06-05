ดีอี ยันข่าวจริง! “แอปถุงเงิน” ไม่ส่งข้อมูลให้สรรพากร รีดภาษีย้อนหลังร้านค้า

กระทรวงดิจิทัลฯ ออกโรงเคลียร์ชัด ยืนยันข่าวจริง โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปพลิเคชันถุงเงินให้กรมสรรพากร เพื่อตามเก็บภาษีย้อนหลังแบบเจาะจง หวังสร้างความมั่นใจให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ยืนยัน ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่มีการส่งข้อมูลยอดขายจากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรนำไปใช้เก็บภาษีย้อนหลังจากร้านค้าแบบเฉพาะเจาะจง หลังมีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดในหมู่ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้ว พบว่าข้อมูลนี้เป็น ข่าวจริง
ร้านค้ายังต้องยื่นภาษีตามปกติถ้ารายได้ถึงเกณฑ์
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลย้ำว่านี่ไม่ได้หมายความว่าร้านค้าไม่มีภาระภาษีใดเลย ร้านค้าที่มีรายได้รวมทุกช่องทางตลอดปีถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดยังคงต้องยื่นภาษีตามปกติ โดยกรมสรรพากรพิจารณาจากรายได้รวมทั้งปีจากทุกช่องทางการขาย ไม่ใช่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40
รัฐบาลชี้ว่าร้านค้าส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการเป็นรายเล็กถึงรายย่อย และหลายร้านมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาท จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องกังวลเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ตัวเลขร้านค้าในโครงการ
กรมประชาสัมพันธ์รายงานว่า ณ ปัจจุบันมีร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและพร้อมให้บริการแล้ว 853,004 ร้าน แบ่งเป็นร้านค้าเดิม 781,567 ร้าน และร้านค้าใหม่ 71,437 ร้าน ในจำนวนนี้มีร้านค้าที่สร้างยอดขายในระบบแล้ว 418,844 ร้าน
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