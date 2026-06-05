แฟนๆ มีเฮ! เสก โลโซ ประกาศคัมแบ็ก เตรียมทัวร์คอนเสิร์ตทันที หลังปล่อยตัว 24 มิ.ย.นี้

แฟนเพลงเฮลั่น! เสก โลโซ ประกาศคัมแบ็ก เตรียมทัวร์คอนเสิร์ตทันที 2 เดือนเต็ม หลังได้รับพักโทษ-ปล่อยตัว 24 มิถุนายน 2569 นี้
สิ้นสุดการรอคอยแล้วสำหรับร็อกเกอร์ชื่อดัง เสก โลโซ ที่ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก SEK LOSO ได้ออกมาประกาศข่าวดีให้แฟนเพลงได้ทราบกันอีกครั้งว่าร็อกเกอร์ระดับตำนานเตรียมจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวออกจากเรือนจำในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ที่กำลังจะถึงนี้ พร้อมประกาศตารางเล่นคอนเสิร์ต 2 เดือนเต็มมาให้เรียบร้อย ท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าแฟนคลับที่รอคอยการกลับมาส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงบนเวทีอีกครั้งของ เสก โลโซ
“ประกาศ!! อย่างเป็นทางการจากเพจ พี่เสกโลโซ พี่เสกโลโซจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัว ในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 9.00 น. แล้วพบกันครับ ขอบคุณเจ้าภาพ และแฟนคลับพี่เสกโลโซทุกท่านที่ยังรักและศรัทธาในตัวพี่เสกโลโซ! จึงขอโอกาสประกาศตารางงานคอนเสิร์ต เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2569 ฝากแชร์ด้วยครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นน่ะครับ พี่เสกอยากเล่นคอนเสิร์ตมากครับ ตอนนี้แกฝากบอกมาขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ”
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อ้างอิงจาก : FB SEK LOSO
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