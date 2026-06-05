หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 5/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันศุกร์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 20:34 น.
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ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 5/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันศุกร์

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 2/6/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันศุกร์ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 5 มิ.ย. 69 (5/6/69)

ผลหวยลาววันนี้ 5 มิ.ย. 69 (5/6/69)

  • เลข 6 ตัว: 052469
  • เลข 5 ตัว: 52469
  • เลข 4 ตัว: 2469
  • เลข 3 ตัว: 469
  • เลข 2 ตัว: 69
  • เลข 1 ตัว: 9

ผลหวยลาวพัฒนา: 36 / 33 / 27 / 25 / 04

ผลหวยลาว 5 มิ.ย. 69

สถิติหวยลาว ออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 3 เดือน

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
29/5/69 2722 722 22 2
22/5/69 3763 763 63 3
15/5/69 7095 095 95 5
8/5/69 7877 877 77 7
24/4/69 3079 079 79 9
17/4/69 5079 079 79 9
10/4/69 0389 389 89 9
3/4/69 7049 049 49 9
27/3/69 7449 449 49 9
20/3/69 4798 798 98 8
13/3/69 3786 786 86 6
6/3/69 2926 926 26 6

ส่องเลขเด็ดสถิติวันศุกร์ 5 มิ.ย. 69 ตำรานามสัตว์

เลขเด่นสถิติวันศุกร์

แนวทางเลขเด็ดจากสถิติการออกรางวัลย้อนหลังมีตัวเลขน่าสนใจดังนี้

  • เลขเด่นประจำงวด: 9 – 7
  • เลขรองน่าลุ้น: 2 – 6
  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 79 – 95 – 22 – 63 – 26
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 079 – 722 – 926 – 763

ตำรานามสัตว์ให้โชค

  • ม้า เลือกเลข 52
  • เสือ เลือกเลข 86
  • หอย เลือกเลข 42
  • แมงมุม เลือกเลข 73

สรุปชุดตัวเลขตำราสัตว์

นำตัวเลขจากสัตว์ทั้ง 4 ชนิดมาจัดชุดเป็นเลขท้ายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางลุ้นโชค

  • ชุดเลข 2 ตัว: 52 – 86 – 42 – 73
  • ชุดเลข 3 ตัว: 586 – 242 – 873 – 273

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 20:34 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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