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สลด 12 ศพ! ไฟไหม้สถานดูแลผู้ป่วยจิตเวช-คนแก่ ช็อกสภาพแออัด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 13:04 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 13:04 น.
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ไฟไหม้สถานดูแลผู้สูงอายุในศรีลังกา ผู้เสียชีวิต 12 คน

ไฟไหม้สถานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยจิตเวชในศรีลังกา ดับ 12 ศพ บาดเจ็บ 8 คน ตำรวจรวบตัวผู้อำนวยการดำเนินคดี เผยไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย สภาพแออัดรับคนเกินความจุ

สำนักข่าวต่า่งประเทศ รายงานเหตุเพลิงไหม้สถานดูแลผู้สูงอายุที่ไม่ได้จดทะเบียนในเมืองอังกูรุวาโตตา (Anguruwatota) ทางตะวันตกของประเทศศรีลังกา ส่งผลให้มีผู้พักอาศัยเสียชีวิต 12 ราย และได้รับบาดเจ็บอีก 8 ราย

อาคารเสียหายอย่างหนักจากกองเพลิง เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ถูกไฟเผาจนดำเกรียม และมีร่างผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณใกล้เคียง ขณะที่สถานีโทรทัศน์ฮิรุ (Hiru) เผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตำรวจ และชาวบ้านกำลังพยายามควบคุมเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ ฝั่งตำรวจและทหารช่วยกันพาผู้รอดชีวิตขึ้นรถบัสเพื่ออพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย

เฟรดริก วูตเลอร์ โฆษกตำรวจเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารสามารถช่วยเหลือผู้พักอาศัยออกมาได้ 51 คน สถานที่แห่งนี้ยังรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชรวมอยู่ด้วย

ตำรวจเข้าจับกุมผู้อำนวยการสถานดูแลข้อหาประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ศาลมีคำสั่งควบคุมตัวเป็นเวลา 1 สัปดาห์ระหว่างรอการสอบสวน

อย่างไรก็ตาม ชาทุระ มิฮูดุม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุระบุว่า สถานที่นี้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเคยได้รับคำเตือนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาแล้ว เพราะสภาพพื้นที่แออัดมาก มีเตียงรองรับผู้พักอาศัยได้เพียง 15 คน แต่มีคนอาศัยอยู่รวมกันถึง 71 คน

ไฟไหม้ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุและผู้ป่วยศรีลังกาจิตเวช
ภาพจาก : ap
ไฟไหม้สถานดูแลผู้สูงอายุศรีลังกา เสียชีวิต 12 คน
ภาพจาก : ap
ไฟไหม้สถานดูแลผู้สูงอายุศรีลังกา-3
ภาพจาก : ap
ไฟไหม้สถานดูแลผู้สูงอายุศรีลังกา-2
ภาพจาก : ap
ไฟไหม้สถานดูแลผู้สูงอายุศรีลังกา
ภาพจาก : ap

ข้อมูลจาก : statesman และ apnews

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 13:04 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 13:04 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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