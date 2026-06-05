สลด 12 ศพ! ไฟไหม้สถานดูแลผู้ป่วยจิตเวช-คนแก่ ช็อกสภาพแออัด
ไฟไหม้สถานดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยจิตเวชในศรีลังกา ดับ 12 ศพ บาดเจ็บ 8 คน ตำรวจรวบตัวผู้อำนวยการดำเนินคดี เผยไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย สภาพแออัดรับคนเกินความจุ
สำนักข่าวต่า่งประเทศ รายงานเหตุเพลิงไหม้สถานดูแลผู้สูงอายุที่ไม่ได้จดทะเบียนในเมืองอังกูรุวาโตตา (Anguruwatota) ทางตะวันตกของประเทศศรีลังกา ส่งผลให้มีผู้พักอาศัยเสียชีวิต 12 ราย และได้รับบาดเจ็บอีก 8 ราย
อาคารเสียหายอย่างหนักจากกองเพลิง เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ถูกไฟเผาจนดำเกรียม และมีร่างผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณใกล้เคียง ขณะที่สถานีโทรทัศน์ฮิรุ (Hiru) เผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตำรวจ และชาวบ้านกำลังพยายามควบคุมเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ ฝั่งตำรวจและทหารช่วยกันพาผู้รอดชีวิตขึ้นรถบัสเพื่ออพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย
เฟรดริก วูตเลอร์ โฆษกตำรวจเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารสามารถช่วยเหลือผู้พักอาศัยออกมาได้ 51 คน สถานที่แห่งนี้ยังรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชรวมอยู่ด้วย
ตำรวจเข้าจับกุมผู้อำนวยการสถานดูแลข้อหาประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ศาลมีคำสั่งควบคุมตัวเป็นเวลา 1 สัปดาห์ระหว่างรอการสอบสวน
อย่างไรก็ตาม ชาทุระ มิฮูดุม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการแห่งชาติเพื่อผู้สูงอายุระบุว่า สถานที่นี้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเคยได้รับคำเตือนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาแล้ว เพราะสภาพพื้นที่แออัดมาก มีเตียงรองรับผู้พักอาศัยได้เพียง 15 คน แต่มีคนอาศัยอยู่รวมกันถึง 71 คน
ข้อมูลจาก : statesman และ apnews
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