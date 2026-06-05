รวบ 3 ชาวจีน ดักปล้นชาวบ้าน แต่พลาดท่าทุบรถตำรวจ อ้างไม่มีเงินโดนหลอกไปทำงาน
รวบ 3 ชาวจีน ดักปล้นชาวบ้าน แต่พลาดท่าทุบรถตำรวจ อ้างถูกหลอกไปทำงานที่เมียนมา และหลบหนีมา ที่ก่อเหตุเพราะไม่มีเงิน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ได้นำตัวนายหย่าง ลู่ตา อายุ 28 ปี, นายเฟ่ง เจิงเต่า อายุ 31 ปี และนายหูปาน อายุ 32 ปี ไปสอบสวนที่ สภ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก หลังร่วมกันก่อเหตุทำลายรถยนต์สายตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พบพระ ขณะกำลังไปยังบริเวณถนนสายบ้านทรัพย์อนันต์ กับบ้านพะดี ตำบลรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ
โดยชาวจีนทั้งสามคนคนใช้ไม้ และก้อนหิน พยายามทุบกระจกรถยนต์ตำรวจจนได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ ยังแย่งรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน และพยายามขับขี่หลบหนีเหตุเกิดเมื่อเย็นวานนี้ (4 มิ.ย.69) ต่อมาทางผู้ใหญ่บ้านทราบเรื่อง และทางตำรวจ สภ.พบพระได้รับแจ้งเหตุ จึงรุดไปยังที่เกิดเหตุ และติดตามจับกุม จนได้ตัวชาวจีนทั้ง 3 คน
ทั้งนี้ก่อนการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่หลายครั้งว่า มีกลุ่มชายชาวจีน 3 คน ใช้รถจักรยานยนต์ 2 คัน ตระเวนก่อเหตุบนถนนสายบ้านทรัพย์อนันต์–บ้านพะดี ทั้งการดักปล้น แย่งชิงรถจักรยานยนต์ และทุบทำลายรถยนต์ของประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในพื้นที่
.จากการสอบสวนชายชาวจีนทั้ง 3 คน อ้างว่า ถูกหลอกให้ไปทำงานในฝั่งเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่เขตอิทธิพลของทหารกะเหรี่ยงดีเคบีเอ จึงพยายามหลบหนีมาเขตไทยฝั่ง อ.พบพระ และก่อการดังกล่าว เพื่อหาทางไป อ.แม่สอด ส่วนที่ก่อเหตุนั้น ไม่มีเงินติดตัว
เจ้าหน้าที่จึงสอบสวนอย่างเข้มข้นเพื่อดำเนินคดี โดยเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ถูกต้อง
อ่านที่เกี่ยวข้อง
- นทท.จีนเล่นเสียวริมถนนพัทยา อ้างไม่รู้ผิดกฎหมาย ชอบถ่ายเป็นคอลเลคชั่น
- ทัพเรือสกัด 14 จีนเทา ลอบข้ามชายแดน เอี่ยวเครือข่ายอาชญกรรมข้ามชาติฝั่งกัมพูชา
- ชาวจีนเหี้ยมทำร้ายสาวสอง โมโหไม่ตรงปก ล่าสุดบินหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: