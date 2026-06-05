โลกอาลัย! “มาร์จาน ซาตราปี” ผู้เขียน Persepolis เสียชีวิตในวัย 56 ปี ปิดตำนานศิลปินผู้เล่าเสียงผู้หญิงอิหร่าน
มาร์จาน ซาตราปี (Marjane Satrapi) ศิลปินและผู้กำกับชาวอิหร่าน-ฝรั่งเศส เจ้าของผลงานกึ่งอัตชีวประวัติระดับโลก “Persepolis” จากไปอย่างสงบในวัย 56 ปี ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสร่วมยกย่องในฐานะศิลปินผู้รักเสรีภาพและสิทธิสตรี
นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการศิลปะและวรรณกรรมระดับโลก เมื่อมีรายงานยืนยันว่า มาร์จาน ซาตราปี (Marjane Satrapi) นักเขียนนิยายภาพและผู้กำกับชื่อดังชาวอิหร่าน-ฝรั่งเศส เจ้าของผลงานมาสเตอร์พีซอย่าง Persepolis ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 56 ปี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยทางทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ออกมายืนยันข่าวเศร้าดังกล่าว พร้อมยกย่องให้เธอเป็นบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรมผู้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงเสรีภาพ การลี้ภัย และการต่อต้านอำนาจกดทับ
จากเด็กสาวในเตหะราน สู่ศิลปินผู้เปลี่ยน “นิยายภาพ” เป็นหน้าประวัติศาสตร์
การจากไปของ มาร์จาน ซาตราปี ไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียนักเขียนคนสำคัญ แต่คือการสูญเสียกระบอกเสียงที่ทรงพลังที่สุดคนหนึ่งของผู้หญิงอิหร่าน เธอคือผู้ที่บุกเบิกและทำให้ “นิยายภาพ” กลายเป็นพื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การเมือง และสิทธิสตรีได้อย่างลึกซึ้ง
มาร์จาน เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2512 ที่เมืองแรชต์ ประเทศอิหร่าน เติบโตมาในกรุงเตหะรานท่ามกลางยุคการปฏิวัติอิสลามปี 1979 ประสบการณ์ในวัยเด็กที่ต้องเผชิญกับสงครามอิหร่าน-อิรัก และกฎระเบียบที่เข้มงวด ทำให้ครอบครัวตัดสินใจส่งเธอไปเรียนที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ก่อนที่เธอจะย้ายไปตั้งรกรากและศึกษาต่อด้านศิลปะที่ฝรั่งเศส
“Persepolis” ผลงานชิ้นโบแดงที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก
ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เธอจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือ Persepolis นิยายภาพกึ่งอัตชีวประวัติที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2000-2003 ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตวัยเด็กของเธอภายใต้ระบอบเผด็จการในอิหร่าน ผลงานชิ้นนี้ถูกแปลไปมากกว่า 40 ภาษาทั่วโลก และถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันในปี 2007 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม คว้ารางวัล Jury Prize จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม
นอกจากนี้ เธอยังมีผลงานที่โดดเด่นอีกมากมาย เช่น
- Chicken with Plums (2004) และ Embroideries (2003)
- ผลงานกำกับภาพยนตร์: The Voices (2011), Radioactive (2014) และ Madame Curie (2019)
ยืนหยัดเพื่อเสรีภาพจนนาทีสุดท้าย
มาร์จาน ซาตราปี ถือเป็นนักเคลื่อนไหวที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญในประเด็นเสรีภาพของผู้หญิงและการต่อต้านอำนาจเผด็จการมาโดยตลอด วีรกรรมที่โลกต้องจดจำคือในปี 2025 เธอได้ตัดสินใจ ปฏิเสธเครื่องอิสริยาภรณ์ Legion of Honour ชั้นสูงสุดของฝรั่งเศส เพื่อเป็นการประท้วงท่าทีของรัฐบาลฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศอิหร่านและผู้เห็นต่างชาวอิหร่าน
ผลงานและอุดมการณ์ของ มาร์จาน ซาตราปี จะยังคงเป็นหมุดหมายสำคัญที่คอยย้ำเตือนให้โลกตระหนักถึงคุณค่าของเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตลอดไป ทางทีมงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ครับ
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