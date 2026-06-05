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โลกอาลัย! “มาร์จาน ซาตราปี” ผู้เขียน Persepolis เสียชีวิตในวัย 56 ปี ปิดตำนานศิลปินผู้เล่าเสียงผู้หญิงอิหร่าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 16:57 น.
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โลกอาลัย! "มาร์จาน ซาตราปี" ผู้เขียนนิยายภาพ Persepolis เสียชีวิตในวัย 56 ปี ปิดตำนานศิลปินผู้เล่าเสียงผู้หญิงอิหร่าน

มาร์จาน ซาตราปี (Marjane Satrapi) ศิลปินและผู้กำกับชาวอิหร่าน-ฝรั่งเศส เจ้าของผลงานกึ่งอัตชีวประวัติระดับโลก “Persepolis” จากไปอย่างสงบในวัย 56 ปี ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสร่วมยกย่องในฐานะศิลปินผู้รักเสรีภาพและสิทธิสตรี

นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการศิลปะและวรรณกรรมระดับโลก เมื่อมีรายงานยืนยันว่า มาร์จาน ซาตราปี (Marjane Satrapi) นักเขียนนิยายภาพและผู้กำกับชื่อดังชาวอิหร่าน-ฝรั่งเศส เจ้าของผลงานมาสเตอร์พีซอย่าง Persepolis ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 56 ปี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยทางทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ออกมายืนยันข่าวเศร้าดังกล่าว พร้อมยกย่องให้เธอเป็นบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรมผู้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงเสรีภาพ การลี้ภัย และการต่อต้านอำนาจกดทับ

จากเด็กสาวในเตหะราน สู่ศิลปินผู้เปลี่ยน “นิยายภาพ” เป็นหน้าประวัติศาสตร์

การจากไปของ มาร์จาน ซาตราปี ไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียนักเขียนคนสำคัญ แต่คือการสูญเสียกระบอกเสียงที่ทรงพลังที่สุดคนหนึ่งของผู้หญิงอิหร่าน เธอคือผู้ที่บุกเบิกและทำให้ “นิยายภาพ” กลายเป็นพื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การเมือง และสิทธิสตรีได้อย่างลึกซึ้ง

มาร์จาน เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2512 ที่เมืองแรชต์ ประเทศอิหร่าน เติบโตมาในกรุงเตหะรานท่ามกลางยุคการปฏิวัติอิสลามปี 1979 ประสบการณ์ในวัยเด็กที่ต้องเผชิญกับสงครามอิหร่าน-อิรัก และกฎระเบียบที่เข้มงวด ทำให้ครอบครัวตัดสินใจส่งเธอไปเรียนที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ก่อนที่เธอจะย้ายไปตั้งรกรากและศึกษาต่อด้านศิลปะที่ฝรั่งเศส

จากเด็กสาวในเตหะราน สู่ศิลปินผู้เปลี่ยน &quot;นิยายภาพ&quot; เป็นหน้าประวัติศาสตร์
ภาพถ่ายจากแฟ้มภาพ – มาร์จาน ซาตราปี ผู้กำกับ นักวาดภาพประกอบ และนักเขียน โพสท่าให้ช่างภาพขณะเดินทางมาเพื่อนำเสนอภาพยนตร์เรื่อง “La Bande des Jotas” ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโรม ครั้งที่ 7 ที่กรุงโรม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2012 (ภาพถ่ายโดย AP Photo/Alessandra Tarantino, ไฟล์)

“Persepolis” ผลงานชิ้นโบแดงที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก

ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เธอจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือ Persepolis นิยายภาพกึ่งอัตชีวประวัติที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2000-2003 ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตวัยเด็กของเธอภายใต้ระบอบเผด็จการในอิหร่าน ผลงานชิ้นนี้ถูกแปลไปมากกว่า 40 ภาษาทั่วโลก และถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันในปี 2007 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม คว้ารางวัล Jury Prize จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ เธอยังมีผลงานที่โดดเด่นอีกมากมาย เช่น

  • Chicken with Plums (2004) และ Embroideries (2003)
  • ผลงานกำกับภาพยนตร์: The Voices (2011), Radioactive (2014) และ Madame Curie (2019)
ยืนหยัดเพื่อเสรีภาพจนนาทีสุดท้าย
Wikipedia

ยืนหยัดเพื่อเสรีภาพจนนาทีสุดท้าย

มาร์จาน ซาตราปี ถือเป็นนักเคลื่อนไหวที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญในประเด็นเสรีภาพของผู้หญิงและการต่อต้านอำนาจเผด็จการมาโดยตลอด วีรกรรมที่โลกต้องจดจำคือในปี 2025 เธอได้ตัดสินใจ ปฏิเสธเครื่องอิสริยาภรณ์ Legion of Honour ชั้นสูงสุดของฝรั่งเศส เพื่อเป็นการประท้วงท่าทีของรัฐบาลฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศอิหร่านและผู้เห็นต่างชาวอิหร่าน

ผลงานและอุดมการณ์ของ มาร์จาน ซาตราปี จะยังคงเป็นหมุดหมายสำคัญที่คอยย้ำเตือนให้โลกตระหนักถึงคุณค่าของเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตลอดไป ทางทีมงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ครับ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 16:57 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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