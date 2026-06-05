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รองโฆษกกองทัพบก ยืนยันไม่มีรถถังเขมร 200 คัน เข้าประชิดชายแดนไทย
รองโฆษกกองทัพบก ยืนยันไม่มีรถถังเขมร 200 คัน พร้อมอาวุธ RPG ล็อตใหม่ เข้าประชิดชายแดนไทย ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการ
พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่ากัมพูชาได้เคลื่อนย้ายรถถังจำนวน 200 คัน พร้อมอาวุธ RPG ล็อตใหม่ และกำลังทหารจำนวนมากเข้าประชิดแนวชายแดนไทย
โดย พ.อ.ริชฌา ยืนยันว่า จากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแล้ว ไม่พบรายงานหรือข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใด
กองทัพบกขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูลจากข่าวที่เป็นทางการ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และการตื่นตระหนกจากข่าวลือที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
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