การเงินเศรษฐกิจ

ไม่ผ่านคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำง่าย ๆ 4 ขั้นตอน ยื่นอุทธรณ์ทันที

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 11:00 น.
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เช็กวิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 หลังประกาศผล 17 ก.ค. ผู้ไม่ผ่านต้องยื่นภายใน 31 ก.ค. และแก้ไขข้อมูลให้ครบก่อน 16 ส.ค. 69

ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ที่ตรวจสอบผลแล้วพบว่า ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ยังไม่หมดสิทธิทันที เพราะกระทรวงการคลังเปิดช่องให้ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ภายในเวลาที่กำหนด

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปฯ ทางรัฐ เว็บไซต์โครงการ และหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์และเป็นรายใหม่สามารถยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

ผู้ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ กระทรวงการคลังระบุว่าสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2569 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง แอปฯ ทางรัฐ เว็บไซต์โครงการ หรือหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง จากนั้นต้องแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์กับหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569

หลังจากนั้น กระทรวงการคลังจะประกาศผลอุทธรณ์ในวันที่ 14 กันยายน 2569 ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรอบอุทธรณ์สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล และเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

1. ตรวจผลวันที่ 17 ก.ค. 69

ให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่โครงการกำหนด ได้แก่ แอปฯ เป๋าตัง แอปฯ ทางรัฐ เว็บไซต์โครงการ และหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง หากระบบขึ้นสถานะว่า “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” หมายความว่าผู้ลงทะเบียนยังสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ได้ ตามคู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569

2. ยื่นอุทธรณ์ภายใน 17-31 ก.ค. 69

ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติต้องยื่นอุทธรณ์ภายในช่วงวันที่ 17-31 กรกฎาคม 2569 เท่านั้น โดยดำเนินการผ่านแอปฯ เป๋าตัง แอปฯ ทางรัฐ เว็บไซต์โครงการ หรือหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

3. แก้ข้อมูลที่ไม่ผ่าน ภายใน 16 ส.ค. 69

หลังยื่นอุทธรณ์แล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องตรวจสอบให้ชัดว่าไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใด เช่น รายได้ ทรัพย์สิน ข้อมูลบุคคล หรือเงื่อนไขอื่นที่หน่วยตรวจสอบแจ้ง จากนั้นต้องไปแก้ไขข้อมูลกับหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบทุกเกณฑ์ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569 หากไม่ดำเนินการตามกำหนด อาจเสียโอกาสในการพิจารณารอบอุทธรณ์

4. รอผลอุทธรณ์ 14 ก.ย. 69

กระทรวงการคลังจะประกาศผลอุทธรณ์วันที่ 14 กันยายน 2569 หากผลออกมาว่าผ่านคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนต้องยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569

ยื่นอุทธรณ์แล้ว ยังไม่ถือว่าผ่านทันที

จุดที่ประชาชนต้องเข้าใจคือ การยื่นอุทธรณ์ ไม่ใช่การได้รับสิทธิทันที แต่เป็นการขอให้ตรวจสอบข้อมูลใหม่ ผู้ลงทะเบียนยังต้องแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ครบภายในกำหนด และต้องรอผลประกาศรอบอุทธรณ์อย่างเป็นทางการ

ดังนั้น ผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ ควรรีบดำเนินการตั้งแต่วันแรกของการเปิดอุทธรณ์ ไม่ควรรอใกล้หมดเขต เพราะหากต้องแก้ข้อมูลกับหลายหน่วยงาน อาจใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้

วันที่ รายละเอียด
17 ก.ค. 69 ประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ
17-31 ก.ค. 69 เปิดให้ผู้ไม่ผ่านยื่นอุทธรณ์
ภายใน 16 ส.ค. 69 แก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ครบ
14 ก.ย. 69 ประกาศผลรอบอุทธรณ์
1 ต.ค. 69 ผู้ผ่านรอบอุทธรณ์เริ่มใช้สิทธิ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 11:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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