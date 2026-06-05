ทัวร์ลงยับ นทท.อินเดียเต้นในดิสนีย์แลนด์ ญี่ปุ่นเดือด จวกไร้อารยธรรม ลามแซะกลิ่นตัว
ดราม่า นักท่องเที่ยวอินเดียเต้นทำคอนเทนต์ในโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ชาวญี่ปุ่นเดือด ไร้อารยธรรม-ลามด่ากลิ่นตัวแรง จี้สวนสนุกออกกฎแบนถ่ายคลิป เพื่อนร่วมชาติอายแทน
โซเชียลวิจารณ์หนัก กรณีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียกลุ่มหนึ่งกำลังเต้นทำคอนเทนต์บริเวณศูนย์อาหารและพื้นที่รอเครื่องเล่นที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ท่ามกลางผู้คนจำนวนมาก บางส่วนถึงขั้นหยุดดูว่าพวกเขาทำอะไรกัน
ผู้โพสต์คลิปเล่าว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มเต้นรบกวนเวลาทานอาหารนานมาก ตนเองเดินไปรับอาหารที่สั่งจองไว้ล่วงหน้าซึ่งมีคิวรอถึง 8 คิว เมื่อเดินกลับมาก็พบว่าทุกคนยังคงเต้นอยู่ ส่วนพนักงานสวนสนุกเข้ามาจัดการปัญหาล่าช้ามาก โดยใช้วิธีนำแอปพลิเคชันแปลภาษาในสมาร์ตโฟนให้พวกเขาดูเพื่อขอให้หยุดเต้น เป็นการตักเตือนสั้น ๆ เท่านั้น ฝั่งเจ้าของโพสต์มองว่าพนักงานควรตักเตือนอย่างจริงจังมากกว่านี้
หลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ลงโซเชียล ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม X สูงที่สุดในโลก การเกิดกระแสไวรัลในลักษณะนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์อย่างรุนแรง และชาวต่างชาติถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีอารยธรรม ช่องคอมเมนต์เต็มไปด้วยความเห็นของชาวญี่ปุ่นที่รู้สึกโกรธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความเห็นส่วนหนึ่งเห็นว่า การจ่ายค่าเข้าชมราคาสูงเพื่อมาเจอเหตุการณ์รบกวนถือเป็นความทรมาน หากทางสวนสนุกไม่จัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด ตนเองก็อาจจะไม่กลับไปเที่ยวอีก ทั้งยังมีข้อเรียกร้องให้สวนสนุกออกกฎแบนการถ่ายคลิปเต้นทำคอนเทนต์ หากพบเห็นควรเชิญออกจากพื้นที่ทันที พร้อมวิจารณ์ว่าตั้งแต่มีสมาร์ตโฟน ผู้คนก็เริ่มทำตัวไร้มารยาทและละเลยกฎระเบียบมากขึ้น
ชาวเน็ตบางคนโยงไปถึงปัญหาการท่องเที่ยวล้นเมือง บ่นว่าไม่อยากไปเที่ยวเพราะเบื่อหน่ายชาวต่างชาติที่ชอบถ่ายคลิป และยังพาดพิงเรื่องชาวต่างชาติมีกลิ่นตัวหรือกลิ่นน้ำหอมที่รุนแรงเกินไป
ขณะที่ชาวอินเดียจำนวนมากก็เข้ามาแสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่ารู้สึกอับอายกับพฤติกรรมของเพื่อนร่วมชาติ หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมต้องไปทำเรื่องแบบนี้ในต่างประเทศ หากอยากเต้นก็ควรทำที่บ้าน การไปเยือนสถานที่ต่าง ๆ ควรเคารพกฎที่แห่งนั้น การกระทำแบบนี้ยิ่งเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดการเหยียดเชื้อชาติ
ผู้ใช้โซเชียลชาวอินเดียอีกคนระบุทิ้งท้ายว่า ทุกการกระทำย่อมมีผลสะท้อนกลับเสมอ คนอินเดียชอบเต้นและมักแสดงให้เห็นถึงการขาดจิตสำนึกสาธารณะจนถูกมองว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่แย่ที่สุด
こういうのも嫌い https://t.co/EyE1XzkbR9 pic.twitter.com/07aHSJ13Bz
— 🪖KAORIのD垢🪖 (@KAORI_Disney_06) June 2, 2026
ข้อมูลจาก : news18
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