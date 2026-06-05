Maxim แจงเป็นฝ่ายโชเฟอร์ที่ขอให้ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง จะให้เดินทางนอกแอป
Maxim แจงเป็นฝ่ายโชเฟอร์ที่ขอให้ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และเดินทางนอกแอปแทน หลังมีข่าวว่าผู้โดยสารเทไรเดอร์จากเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก สืบสวน สถานีตำรวจภูธรปางมะผ้า แชร์เรื่องราวของ โชเฟอร์วัย 59 โดนเรียกผ่านแอป ตีรถเปล่าข้ามจังหวัดรับลูกค้า จากเชียงใหม่ มาปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ถูกเทกลางดึกนั้น
ล่าสุด Maxim ได้ออกแถลงชี้แจงประเด็นดังกล่าวระบุว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ระหว่างผู้โดยสารและคนขับบนสื่อสังคมออนไลน์
Maxim ประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจต่อความไม่สะดวกและความกังวลที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารจากเหตุการณ์ดังกล่าว หลังจากได้รับทราบเรื่อง แพลตฟอร์มได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยทันที โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าคนขับมีการพยายามชักชวนให้ผู้โดยสารยกเลิกการเดินทาง ผ่านระบบและดำเนินการเดินทางนอกแพลตฟอร์ม
ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานการให้บริการของแพลตฟอร์ม Maxim ขอเน้นย้ำว่าผู้โดยสารมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเดินทางของตนเอง และแพลตฟอร์มไม่สนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ที่อยู่นอกระบบ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัย ความโปร่งใส และการคุ้มครองผู้ใช้งาน
ขณะนี้แพลตฟอร์มกำลังดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดการให้บริการ พร้อมติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต Maxim ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและประสบการณ์การใช้งานของผู้โดยสารและคนขับทุกท่าน
และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง”
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