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เธอมันเลิศ! ร้านดังรัชโยธิน สั่งปลด พนง.เสิร์ฟ หลังเปิดเสื้อโชว์ซิกแพค จนลูกค้า-เจ้าของร้านติดใจ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 11:41 น.
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เธอมันเลิศ! ร้านดังรัชโยธิน สั่งปลด พนง.เสิร์ฟ หลังเปิดเสื้อโชว์ซิกแพค จนลูกค้าติดใจ

เธอมันเลิศ! ร้านดังรัชโยธิน สั่งปลด พนง.เสิร์ฟ หลังพบหลักฐานเปิดเสื้อโชว์ซิกแพค เต้นจนลูกค้าติดใจ เจ้าของเลื่อนขั้นให้ใหม่ปังกว่าเดิม

ทำเอาลูกค้าใจหายกันหมดหลังได้อ่านประกาศสำคัญจากสถานบันเทิงชื่อดัง ย่านรัชโยธิน ที่ออกมาแจ้งปลดพนักงานเสิร์ฟหนุ่มหล่อหุ่นล่ำออกจากหน้าที่เสิร์ฟ โดยให้เหตุผลว่า พ่อหนุ่มพนักงานเสิร์ฟคนนี้เต้น และถกเสื้อโชว์ซิกแพค จนทำให้ทั้งลูกค้า รวมถึงเจ้าของร้านเสียอาการ และติดใจไปตาม ๆ กัน

ก่อนจะเฉลยส่งท้ายว่าเป็นการปลดออกจากตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ และเลื่อนขึ้นมาเป็น ทีมเต้นประจำร้าน ไปเลย! อีกทั้งเจ้าของร้านยังกำชับด้วยว่า ห้ามให้พนักงานชายรายนี้ใส่เสื้อมาทำงานเด็ดขาด พร้อมแนบโปรโมชั่นเชิญชวนลูกค้ามาสัมผัสความฟินด้วยสองตาของตัวเองถึงที่ร้าน งานนี้บอกเลยว่าใครที่อ่านประกาศจนจบต้องถึงบางอ้อ และหลังจากนี้ลูกค้าต้องแน่นร้านแน่ ๆ

“ประกาศปลดพนักงาน เนื่องจากพฤติกรรมอนาจาร ทางร้าน XOXO ขอแจ้งปลดพนักงานเสิร์ฟ นาย…โดยให้สิ้นสุดสถานะการทำงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เนื่องจากระหว่างการทำงาน กล้องวงจรปิดจับได้ว่า นาย…มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและอนาจาร แต่เพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกฝ่าย ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยรายละเอียดว่านาย…เปิดเสื้อโชว์ลูกค้าขณะเต้น ซึ่งลูกค้าชอบมาก เจ้าของร้านก็ชอบ จึงขอปลดจากตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ เลื่อนขั้นเป็นทีมเต้นประจำร้าน หลังจากวันนี้เป็นต้นไป นาย…จะไม่ใส่เสื้อมาทำงานแล้ว ลูกค้าที่ต้องการร่วมเต้น และได้โปรบุพเฟต์ 169.- สั่งไม่อั้นทั้งคืน!!! สามารถมาได้ที่ XOXO รัชโยธิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การตัดสินใจทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ร้าน XOXO รัชโยธิน”

ร้านดังรัชโยธิน สั่งปลด พนง.เสิร์ฟ หลังเปิดเสื้อโชว์ซิกแพค จนลูกค้า-เจ้าของร้านติดใจ-2

อ้างอิงจาก : IG xoxo.ratchayo

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 11:41 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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