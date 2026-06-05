สภาล่างสหรัฐฯ โหวตสวน “ทรัมป์” รอบสอง ผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครน
สภาล่างสหรัฐฯ โหวตสวน โดนัลด์ ทรัมป์ รอบสองในหนึ่งสัปดาห์ ผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครน พร้อมช่วยเหลือด้านฟื้นฟู 3.2 หมื่นล้าน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า สภาล่างสหรัฐฯมีมติอนุมัติร่างกฎหมายงบช่วยเหลือยูเครน และคว่ำบาตรรัสเซีย ด้วยคะแนน 226 ต่อ 195 เสียง ซึ่งเป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันขัดคำสั่งของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
กฎหมายสนับสนุนยูเครนจะให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงและการฟื้นฟูมากกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท (1 พันล้านสหรัฐฯ) และจะอนุมัติเงินกู้ 261 แสนล้านบาท (8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับปฏิบัติการด้านการป้องกันประเทศของยูเครน
อย่างไรก็ตามร่างดังกล่าวน่าจะไม่ถูกใช้เป็นกฎหมายจริง เนื่องจากยยังต้องผ่านการลงเสียงจากวุฒิสมาชิก และนายทรัมป์ต้องเซ็นลงนามด้วย
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาล่างสหรัฐฯมีมติจำกัดอำนาจของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯในการทำสงคราม ด้วยคะแนน 215 ต่อ 208 เสียง หลังจากที่เคยพยายามโหวตมาแล้วถึง 3 ครั้ง
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