โพสต์สุดท้าย “คุณเอ๋” วันทนีย์ อายุ 53 ปี ก่อนหลงป่าเขาเจ็ดยอดเสียชีวิต
ย้อนดูโพสต์สุดท้ายบนเฟซบุ๊กของ คุณเอ๋ วันทนีย์ วัย 53 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พลัดหลงป่าเขาเจ็ดยอด ด้านชาวเน็ตและเพื่อนร่วมทริปแห่คอมเมนต์แสดงความไว้อาลัย ขอให้เดินทางสู่ภพภูมิที่ดี
นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนในสังคมและวงการนักเดินป่า สำหรับกรณีการเสียชีวิตของ คุณเอ๋ (น.ส.วันทนีย์) หญิงวัย 53 ปี ชาวจังหวัดนนทบุรี ที่พลัดหลงในป่าเขาเจ็ดยอดเป็นเวลานานถึง 4 วัน ก่อนที่ทีมค้นหาจะไปพบร่างไร้วิญญาณลอยน้ำอยู่ในบริเวณหุบเขาลึก
ล่าสุด ทีมงาน The Thaiger ได้เข้าไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณเอ๋ พบว่าโพสต์สุดท้ายถูกอัปเดตเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยผู้เสียชีวิตได้ทำการแชร์ความทรงจำจากโพสต์เดิมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ แต่เต็มไปด้วยความประทับใจจากการเดินทางว่า
“ครั้งหนึ่ง.. ประตูมหาสมุทร #ชุมพร ขอบคุณแม่แอนมากๆค่ะ ที่ถ่ายภาพให้”
ภายหลังจากที่ข่าวการเสียชีวิตของเธอถูกรายงานออกไป ได้มีบรรดาเพื่อนฝูง คนรู้จัก และชาวเน็ตจำนวนมากเดินทางเข้ามาคอมเมนต์แสดงความไว้อาลัยใต้โพสต์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยหลายข้อความสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและตัวตนที่น่ารักของคุณเอ๋ในฐานะนักเดินทาง เช่น
“RIP.ค่ะ ขอให้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ”
“ขอให้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ แค่ได้ทำในสิ่งที่รัก ก็คงจะทำให้รู้สึกเป็นสุขแล้วในตอนที่เดินทางไกลครั้งนี้ R.I.P.ค่ะ”
“RIP นะคะพี่เอ๋ เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ ขอบคุณมากๆ ที่คอยดูแลเวลาหนูไปเดินป่ากับพี่นะคะ”
ทางทีมงาน The Thaiger ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักของคุณเอ๋ และขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้ครับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: