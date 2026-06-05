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โพสต์สุดท้าย “คุณเอ๋” วันทนีย์ อายุ 53 ปี ก่อนหลงป่าเขาเจ็ดยอดเสียชีวิต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 10:39 น.
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เปิดโพสต์สุดท้าย "คุณเอ๋" วันทนีย์ อายุ 53 ปี ก่อนหลงป่าเขาเจ็ดยอดจนเสียชีวิต

ย้อนดูโพสต์สุดท้ายบนเฟซบุ๊กของ คุณเอ๋ วันทนีย์ วัย 53 ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พลัดหลงป่าเขาเจ็ดยอด ด้านชาวเน็ตและเพื่อนร่วมทริปแห่คอมเมนต์แสดงความไว้อาลัย ขอให้เดินทางสู่ภพภูมิที่ดี

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนในสังคมและวงการนักเดินป่า สำหรับกรณีการเสียชีวิตของ คุณเอ๋ (น.ส.วันทนีย์) หญิงวัย 53 ปี ชาวจังหวัดนนทบุรี ที่พลัดหลงในป่าเขาเจ็ดยอดเป็นเวลานานถึง 4 วัน ก่อนที่ทีมค้นหาจะไปพบร่างไร้วิญญาณลอยน้ำอยู่ในบริเวณหุบเขาลึก

ล่าสุด ทีมงาน The Thaiger ได้เข้าไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณเอ๋ พบว่าโพสต์สุดท้ายถูกอัปเดตเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยผู้เสียชีวิตได้ทำการแชร์ความทรงจำจากโพสต์เดิมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ แต่เต็มไปด้วยความประทับใจจากการเดินทางว่า

“ครั้งหนึ่ง.. ประตูมหาสมุทร #ชุมพร ขอบคุณแม่แอนมากๆค่ะ ที่ถ่ายภาพให้”

ครั้งหนึ่ง.. ประตูมหาสมุทร

ภายหลังจากที่ข่าวการเสียชีวิตของเธอถูกรายงานออกไป ได้มีบรรดาเพื่อนฝูง คนรู้จัก และชาวเน็ตจำนวนมากเดินทางเข้ามาคอมเมนต์แสดงความไว้อาลัยใต้โพสต์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยหลายข้อความสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและตัวตนที่น่ารักของคุณเอ๋ในฐานะนักเดินทาง เช่น

“RIP.ค่ะ ขอให้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ”

“ขอให้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ แค่ได้ทำในสิ่งที่รัก ก็คงจะทำให้รู้สึกเป็นสุขแล้วในตอนที่เดินทางไกลครั้งนี้ R.I.P.ค่ะ”

“RIP นะคะพี่เอ๋ เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ ขอบคุณมากๆ ที่คอยดูแลเวลาหนูไปเดินป่ากับพี่นะคะ”

ขอให้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ

ทางทีมงาน The Thaiger ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักของคุณเอ๋ และขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้ครับ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 10:39 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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