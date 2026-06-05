เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระฉายาลักษณ์-ข้อความถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระฉายาลักษณ์ร่วมกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี พร้อมข้อความถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569
วันที่ 3 มิถุนายน 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ที่ทรงฉายร่วมกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมข้อความถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2569 ผ่านช่องทางโซเชียลส่วนพระองค์ทั้งอินสตาแกรม และเฟซบุ๊ก
“เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกร ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 3 มิถุนายน 2569”
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อ้างอิงจาก : FB HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya, IG hrhsirivannavari
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