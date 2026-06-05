ตำรวจรู้ตัวแล้วกลุ่มวัยรุ่นทำร้าย ผู้บริหารบริษัทประกัน เรียกสอบปากคำบ่ายนี้
จาตำรวจรู้ตัวแล้วกลุ่มวัยรุ่นทำร้าย ผู้บริหารบริษัทประกัน เป็นกลุ่มวัยรุ่นจากลำปาง เรียกสอบปากคำบ่ายนี้ ยืนยันให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
กกรณีที่ผู้บริหารบริษัทประกันภัยชื่อดัง ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกกลุ่มชายฉกรรจ์รุมทำร้ายร่างกายภายในห้องน้ำของร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา จนถึงขั้นเลือดออกในสมอง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.ปรัชญา ทิศลา ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ จากทั้งสองฝ่าย โดยในวันนี้จะมีการเรียกทางฝั่งของผู้ก่อเหตุ หรือฝั่งวัยรุ่น ซึ่งทราบมาว่ามีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.ลำปางมาสอบปากคำ และให้ข้อมูลที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ในช่วงบ่ายของวันนี้
เบื้องต้นมีรายงานว่าทางฝั่งคู่กรณีที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นจาก จ.ลำปางก็พร้อมที่จะเข้าให้ปากคำชี้แจงข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกับมีหลักฐานเป็นคลิปขณะก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาที ซึ่งเป็นภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ เป็นภาพของชายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้น พยายามเข้าไปหาเรื่องกับทางกลุ่มคู่กรณีก่อน
โดยพบว่ามีความพยายามที่จะบุกเข้าไปในรถยนต์ของคู่กรณีก่อนที่ทางเพื่อนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้มาเรียกให้ออกจากรถ และไปยืนพูดคุยกันที่หน้าห้องน้ำใกล้กับบันไดทางขึ้นชั้นสองจุดเกิดเหตุ หลังจากนั้นก็เริ่มมีปากเสียงกัน และเกิดการชกต่อยกันขึ้นตามคลิปภาพวงจรปิด
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย และดำเนินดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
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