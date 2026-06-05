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คนงานเมียนมา เก็บเห็ดทำกับข้าวกิน ต่อมาทรุดหนัก ต้องหามส่ง รพ. ทั้ง 5 ราย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 10:27 น.
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คนงานเมียนมา เก็บเห็ดทำกับข้าวกิน ต่อมาทรุดหนัก ต้องหามส่ง รพ. ทั้ง 5 ราย

คนงานเมียนมา เก็บเห็ดทำกับข้าวกิน ต่อมาทรุดหนัก ต้องหามส่ง รพ.ลำปาง ทั้ง 5 ราย แพทย์คาดเป็นเห็ดพิษ ล่าสุดอาการยังสาหัส

5 มิ.ย. 2569 นายวรวุฒิ ไชยศรีสุขส่องฟ้า ผู้ใหญ่บ้านของบ้านบ่อสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง เปิดเผยว่า คนงานก่อสร้างเป็นชาวพม่า ซึ่งมารับจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมกับนายจ้างชาวจังหวัดเชียงราย และพักอาศัยในหมู่บ้านกว่า 10 วันแล้ว เกิดอาการป่วยเพื่อนและชาวบ้านได้รีบนำตัวส่งรักษาที่ รพ.งาว จำนวน 5 คน ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา ปัจจุบันถูกส่งตัวรักษาต่อโรงพยาบาลลำปางเนื่องจากอาการยังสาหัส

ส่วนสาเหตุจากการสอบถามเพื่อนที่ทำงานด้วยกัน ทราบว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. ช่วงพักเที่ยง ทั้ง 5 คน ได้พากันไปหาเห็ดในป่าหลังหมู่บ้านและนำมาแกงกินกัน ซึ่งก็น่าจะประมาณเกือบ 1 หม้อ พอเช้าวันเสาร์ที่ 30 เพื่อนพยายามติดต่อทั้ง 5 คนแต่ติดต่อไม่ได้ จึงมาดูที่บ้านพักพบว่าทั้ง 5 คน มีอาการลุกไม่ขึ้น ตัวเกร็ง อาเจียน ท้องเสีย จึงรีบนำตัวส่ง รพ. หลังจากหมอรักษาแล้วพบว่า 2 คนอาการหนัก จึงถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลลำปาง

ขณะที่อีก 3 คนอาการดีขึ้นให้กลับบ้าน แต่หลังจากนั้น 3 คนที่กลับมาบ้าน ช่วงเย็นในวันเดียวกันพบอาการหนักขึ้น คือชาตามตัว พูดไม่ได้ เป็นตะคริวขยับตัวแทบไม่ได้ จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกครั้ง เมื่อไปถึงแพทย์ได้ส่งทั้ง 3 คนต่อไปยังโรงพยาบาลลำปางทันที จนล่าสุดทั้ง 5 คน ยังอาการสาหัส

ส่วนเห็ดที่ทั้ง 5 คนรับประทานเข้าไป ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเห็ดอะไร ถามชาวบ้านที่กิน บอกว่ามีลักษณะคล้ายเห็ดไข่ สีขาว ซึ่งแพทย์สันนิฐานว่าน่าจะเป็นเห็ดระงากขาวที่เป็นพิษ แต่เห็ดที่นำมาแกงและเหลือในหม้อแกงชาวบ้านได้นำไปเททิ้งทั้งหมดจึงให้ไม่ทราบว่าเป็นเห็ดชนิดไหนกันแน่

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 10:27 น.
73
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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