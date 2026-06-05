การเงินเศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด! เซเว่น-CJ More ใช้ไทยช่วยไทย พลัส ได้ไหม สายเดลิเวอรีปักหมุดรอ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 10:48 น.
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เซเว่น-CJ More ใช้สิทธิไทยช่วยไทย พลัสได้ไหม

ไขข้อสงสัย เซเว่น และ CJ More ร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส หรือไม่? เช็กเงื่อนไขสินค้าที่ร่วมรายการ สายเดลิเวอรี เริ่ม 15 มิถุนายนนี้

หลังจากรัฐบาลเปิดให้เริ่มใช้สิทธิโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยคึกคัก กำหนดวงเงินชำระค่าสินค้าและบริการไม่เกิน 200 บาทต่อวัน และสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน หากใช้สิทธิไม่หมดในเดือนนั้น ๆ ไม่สามารถทบยอดไปเดือนถัดไปได้

ประชาชนบางส่วนเกิดข้อสงสัยว่า ร้านสะดวกซื้ออย่าง เซเว่น อีเลฟเว่น และ CJ More สามารถใช้สิทธิในโครงการนี้ได้หรือไม่

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กทางการของ CJ MORE ได้โพสต์ชี้แจงว่า ทางร้านไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส แต่จะมีการลดราคาสินค้าภายในร้านเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแทน เช่นเดียวกับทางด้านของ เซเว่น อีเลฟเว่น ที่ไม่เข้าร่วมโครงการนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย พลัส สามารถใช้สิทธืซื้อสินค้าและบริการได้ ตามเงื่อนไขนี้

สินค้าและบริการที่ร่วมรายการ

  • อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป
  • ค่าบริการขนส่งสาธารณะ

ส่วนสินค้าและบริการที่ต้องห้าม ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาล, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ผลิตภัณฑ์ยาสูบ, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด รวมถึงบริการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าทุกรูปแบบ

การใช้สิทธิจะต้องซื้อขายและสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อชำระเงินแบบพบหน้า (Face-to-face) เท่านั้น ห้ามทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านคนกลางโดยเด็ดขาด และต้องเกิดจากการได้สินค้าหรือบริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ห้ามร้านค้าทอนเงินหรือรับแลกสิทธิคืนเป็นเงินสดทุกกรณี

ไทยช่วยไทย พลัส สั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี เริ่ม 15 มิ.ย.นี้

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี ระบบจะเปิดให้เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 ระหว่างเวลา 06.00 – 21.00 น. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ร่วมกับผู้ให้บริการ 4 ค่าย ได้แก่ Grab Food, LINE MAN, Robinhood และ ShopeeFood

ขั้นตอนการสั่งซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี

1. เปิดแอปฯ เป๋าตัง

2. ไปที่หน้าแรกแล้วกดเลือกแบนเนอร์ “ฟู้ดเดลิเวอรี”

3. เลือกแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่ต้องการ

4. ค้นหาร้านอาหารจากรายการที่แสดงขึ้นมา จากนั้นกดเลือกสั่งเมนูจากร้านที่ต้องการ

5. ระบบจะเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีค่าย เพื่อให้ผู้ใช้บริการชำระค่าส่งอาหาร

6. รอรับการแจ้งเตือน

7. เมื่อระบบทำรายการชำระค่าส่งอาหารสำเร็จเป็นอันเสร็จสิ้น

ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 10:48 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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