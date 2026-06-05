บันเทิง

น้องฟ้าใส อัดคลิปแจงดราม่า เงินจาก SPD หายไปไหน? ซื้อหมดทั้งมอเตอร์ไซค์ ยันของใช้ในบ้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 10:11 น.
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น้องฟ้าใส อัดคลิปแจงดราม่า เงินจาก SPD หายไปไหน? ซื้อหมดทั้งมอเตอร์ไซค์ ยันของใช้ในบ้าน
ภาพจาก : nongfasai101

น้องฟ้าใส อัดคลิปเคลียร์ชัดปมคาใจชาวเน็ต หลังโดนถามหนักเงินที่ “พี่สไปร์ท SPD” โอนให้หายไปไหนหมด เจ้าตัวแจงละเอียดยิบ ทั้งซื้อรถจักรยานยนต์ให้พี่ชาย 2 คัน ถอยไอแพดใหม่ รวมถึงแบกรับค่าอาหารแมวและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครอบครัว

กลายเป็นประเด็นดราม่าที่แฟนคลับและชาวเน็ตบนโลกออนไลน์ต่างตั้งคำถามและให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับกรณีเงินสนับสนุนของ น้องฟ้าใส อดีตเด็กปั้นในสังกัดช่องยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่าง SPD (สไปร์ท สไลเดอร์) ว่าถูกนำไปใช้จ่ายในส่วนใดบ้างหลังจากแยกย้ายกัน

ล่าสุด น้องฟ้าใส ได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอเพื่อชี้แจงและเคลียร์ข้อสงสัยผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างตรงไปตรงมา โดยระบุว่าต้องการแก้ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในเรื่องเงินหาย ซึ่งตนเองขอกางรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนับตั้งแต่ช่วงที่ได้ไปอาศัยอยู่กับทางทีมงาน

น้องฟ้าใส แจง เงินจาก SPD หมดไปกับมอเตอร์ไซค์พี่ชาย 2 คัน iPa
ภาพจาก : nongfasai101

ซื้อรถจักรยานยนต์ให้พี่ชาย-ของใช้เข้าบ้าน

น้องฟ้าใส เปิดเผยรายการค่าใช้จ่ายหลักระบุว่า เงินส่วนใหญ่หมดไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว โดยรายการแบ่งออกเป็นดังนี้

1. รถจักรยานยนต์สำหรับพี่ชาย

  • ซื้อให้พี่ชายจำนวน 2 คัน โดยแบ่งการเบิกเงินออกเป็นกอง กองละ 20,000 บาท ประกอบด้วย ของพี่ชายคนโต 20,000 บาท และพี่ชายคนกลางอีก 20,000 บาท

2. อุปกรณ์การเรียน

  • มีการจัดซื้อแท็บเล็ต (iPad) เครื่องใหม่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ มูลค่ารวม 10,000 บาท รวมถึงการซื้อชุดนักเรียนและรองเท้านักเรียนใหม่
ซื้อรถจักรยานยนต์ให้พี่ชาย-ของใช้เข้าบ้าน
ภาพจาก : nongfasai101

3. ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน

  • ซื้อเครื่องซักผ้า และของใช้จำเป็นต่าง ๆ ภายในครัวเรือน

4. ค่าเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง

  • แบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารแมว และทรายขับถ่ายสำหรับแมว

ทั้งนี้ เจ้าตัวย้ำชัดเจนว่า เงินที่ได้มาทั้งหมดนั้นถูกนำมาหมุนเวียนใช้จ่ายเพื่อจุนเจือครอบครัวและตอบสนองความจำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างคุ้มค่า โดยไม่ได้นำไปใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ตามที่หลายคนเข้าใจผิดแต่อย่างใด

@nongfasai101 หนูและแม่ขอโอกาศแก้ตัวได้ไหมคะ🥹🥹🥹 #ฟ้าใส #ฟิดดดดดดดดดดด🥺 @ฟ้าใส🩵💙(Official) ♬ เสียงต้นฉบับ – น้องฟ้าใส💙

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 10:11 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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