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ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย-จีน นัดที่สอง เช็กอันดับโลกล่าสุด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 09:57 น.
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ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย-จีน นัดที่สอง เช็กอันดับโลกล่าสุด

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย-จีน นัดที่สอง อัปเดตอันดับโลกล่าสุด เช็กโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไป

เรียกได้ว่าเป็นแมชต์ที่สนุกและมันส์สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์แรก ที่เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 2569 ที่ผ่านมา ในนัดที่สอง ทัพนักตบสาวไทย พบกับทีมชาติจีน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ทีมชาติจีนสามมารถเอาชนะทีมชาติไทยในบ้านตัวเองไปได้

ผลการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทย กับทีมชาติจีน ปรากฏว่าทีมชาติจีนเอาชนะทีมชาติไทยไปด้วยสกอร์ 3-2 เซต (25-14 , 24-26 , 25-19 , 23-25 , 15-7) ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ไทยอยู่อันดับที่ 13 (แข่ง 2 นัด ชนะ 0 แพ้ 1 คะแนนรวม 1 คะแนน)

หากดูคะแนนรายบุคคล ทัดดาว นึกแจ้ง สามารถทำคะแนนสูงสุดในทีม 16 คะแนน ตามมาด้วย ศศิภาพร จันทวิสูตร ทำคะแนนได้ 14 คะแนน ส่วนพิมพิชยา ก๊กรัมย์ และแก้วกัลยา กมุลทะลา ทำคะแนนได้ 11 คะแนนเท่ากัน

สำหรับอันดับโลกนั้น ทีมชาติไทย โดนลบ 0.01 คะแนน ขณะที่อันดับโลกของทีมชาติไทย ยังอยู่อันดับที่ 19 ด้วยคะแนนสะสมรวม 166.43 คะแนน

นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามแข่งขัน VNL 2026
FB/ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันที่ผ่านมา

คะแนนอันดับโลกก่อนหน้านี้อยู่ที่ 171.66 คะแนน (อันดับที่ 18 ของโลก)

  • 4 มิถุนายน 2569: จีน ชนะ ไทย (3-2 เซต) คะแนนอันดับโลก 166.43 (อันดับที่ 19 ของโลก)
  • 3 มิถุนายน 2569: ไทย แพ้ เซอร์เบีย (0-3 เซต) คะแนนอันดับโลก 166.44 (อันดับที่ 19 ของโลก)

โปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไป

  • 6 มิถุนายน 2569: ไทย พบกับ เบลเยียม เวลา 14.00 น.
  • 7 มิถุนายน 2569: ไทย พบกับ เช็กเกีย เวลา 10.30 น.

แฟนลูกยางสาวไทยสามารถติดตามชมและเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทาง MONOMAX และ MONOMAX SPORTS (ช่อง 29)

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58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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