ข่าวดาราบันเทิง

หยาดพิรุณ เผยสาเหตุเศร้า สูญเสียคุณพ่อกะทันหัน ประกาศยกเลิกงานด่วน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 10:05 น.
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หยาดพิรุณ สูญเสียคุณพ่อกะทันหัน

หยาดพิรุณ แจ้งข่าวเศร้าคุณพ่อเสียชีวิตกะทันหันจากอาการกรดไหลย้อนรุนแรง ขอยกเลิกคิวงาน-งานฉลองวันเกิด เพื่อนร่วมวงการบันเทิงส่งกำลังใจล้นหลาม

แฟนคลับส่งกำลังใจ หลัง หยาดพิรุณ โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว yardpirun_poolun เผยว่าคุณแม่โทรศัพท์มาแจ้งข่าวร้ายว่าคุณพ่อเสียชีวิตอย่างกะทันหันจากอาการกรดไหลย้อนแบบรุนแรง

เจ้าตัวกราบขออภัยลูกค้าและทีมงานทุกคนจำเป็นต้องยกเลิกคิวงานในช่วง 1-2 วันนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านเกิด พร้อมฝากขอโทษเพื่อนสนิทที่เตรียมตัวมาร่วมงานฉลองวันเกิดของเธอในวันที่ 6 มิถุนายน เธอขอกลับไปส่งคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนแล้วจะรีบกลับมาทำงานตามปกติ

ครอบครัวเตรียมจัดงานศพแบบเรียบง่ายที่บ้าน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน ณ ป่าบ้านโนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

ในเวลาต่อมาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวเพื่อแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้หยาดพิรุณอย่างล้นหลาม เช่น เสียใจด้วยนะเธอ, ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ, เสียใจด้วยนะครับคุณ กอดๆนะคะ และ เสียใจด้วยนะครับพี่หยาด

หยาดพิรุณแจ้งข่าวพ่อเสียชีวิต
ภาพจาก Instagram : yardpirun_poolun
หยาดพิรุณ-3
ภาพจาก Facebook : หยาดพิรุณ
หยาดพิรุณ-2
ภาพจาก Facebook : หยาดพิรุณ
หยาดพิรุณ
ภาพจาก Facebook : หยาดพิรุณ

 

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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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