หยาดพิรุณ เผยสาเหตุเศร้า สูญเสียคุณพ่อกะทันหัน ประกาศยกเลิกงานด่วน

หยาดพิรุณ แจ้งข่าวเศร้าคุณพ่อเสียชีวิตกะทันหันจากอาการกรดไหลย้อนรุนแรง ขอยกเลิกคิวงาน-งานฉลองวันเกิด เพื่อนร่วมวงการบันเทิงส่งกำลังใจล้นหลาม
แฟนคลับส่งกำลังใจ หลัง หยาดพิรุณ โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว yardpirun_poolun เผยว่าคุณแม่โทรศัพท์มาแจ้งข่าวร้ายว่าคุณพ่อเสียชีวิตอย่างกะทันหันจากอาการกรดไหลย้อนแบบรุนแรง
เจ้าตัวกราบขออภัยลูกค้าและทีมงานทุกคนจำเป็นต้องยกเลิกคิวงานในช่วง 1-2 วันนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านเกิด พร้อมฝากขอโทษเพื่อนสนิทที่เตรียมตัวมาร่วมงานฉลองวันเกิดของเธอในวันที่ 6 มิถุนายน เธอขอกลับไปส่งคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนแล้วจะรีบกลับมาทำงานตามปกติ
ครอบครัวเตรียมจัดงานศพแบบเรียบง่ายที่บ้าน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน ณ ป่าบ้านโนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ในเวลาต่อมาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวเพื่อแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้หยาดพิรุณอย่างล้นหลาม เช่น เสียใจด้วยนะเธอ, ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ, เสียใจด้วยนะครับคุณ กอดๆนะคะ และ เสียใจด้วยนะครับพี่หยาด
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