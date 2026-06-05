ยินดี! พระพาย รมิดา ควง หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน เข้าพิธีวิวาห์ นายกฯ อนุทิน เป็นประธาน

พระพาย รมิดา ควง หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน เข้าพิธีวิวาห์ นายกฯ อนุทิน-ภริยา เป็นประธาน คนแวดวงการเมือง-บันเทิง ตบเท้าร่วมยินดี
หลังจากปล่อยเซ็ตภาพพรีเวดดิ้งสุดแนวด้วยโทนขาวดำได้ไม่กี่วัน ก็ถึงวันแต่งงานจริง ๆ แล้ว สำหรับนางเอกสาวดาวช่อง 7 อย่าง พระพาย รมิดา ที่ควงคู่เจ้าบ่าวสุดหล่อ หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน ชิดชอบ เข้าสู่ประตูวิวาห์สุดอบอุ่นอลังการ ท่ามกลางครอบครัว เพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการบันเทิง รวมถึงคนในแวดวงการเมืองตบเท้าเข้าร่วมยินดีคับคั่ง
ในงานวิวาห์ครั้งนี้ พระพาย และ หนุน ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา จ๋า ธนนนท์ มาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรส พร้อมกล่าวคำอวยพรแก่คู่บ่าวสาวด้วย
สำหรับงานแต่งของ พระพาย รมิดา และ หนุน ชนน์ชนก จัดขึ้นที่ห้อง The Authors’ Lounge โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรัก ความอบอุ่น และความสุขจากทั้งคู่บ่าวสาว รวมถึงแขกที่มาร่วมแสดงความยินดี
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อ้างอิงจาก : IG prapyeramida, katesarapond65, milanweddingbkk
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