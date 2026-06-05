ข่าวดาราบันเทิง

ยินดี! พระพาย รมิดา ควง หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน เข้าพิธีวิวาห์ นายกฯ อนุทิน เป็นประธาน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 10:09 น.
54

พระพาย รมิดา ควง หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน เข้าพิธีวิวาห์ นายกฯ อนุทิน-ภริยา เป็นประธาน คนแวดวงการเมือง-บันเทิง ตบเท้าร่วมยินดี

หลังจากปล่อยเซ็ตภาพพรีเวดดิ้งสุดแนวด้วยโทนขาวดำได้ไม่กี่วัน ก็ถึงวันแต่งงานจริง ๆ แล้ว สำหรับนางเอกสาวดาวช่อง 7 อย่าง พระพาย รมิดา ที่ควงคู่เจ้าบ่าวสุดหล่อ หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน ชิดชอบ เข้าสู่ประตูวิวาห์สุดอบอุ่นอลังการ ท่ามกลางครอบครัว เพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการบันเทิง รวมถึงคนในแวดวงการเมืองตบเท้าเข้าร่วมยินดีคับคั่ง

ในงานวิวาห์ครั้งนี้ พระพาย และ หนุน ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา จ๋า ธนนนท์ มาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรส พร้อมกล่าวคำอวยพรแก่คู่บ่าวสาวด้วย

ยินดี! พระพาย รมิดา ควง หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน เข้าพิธีวิวาห์ นายกฯ อนุทิน เป็นประธาน-1

สำหรับงานแต่งของ พระพาย รมิดา และ หนุน ชนน์ชนก จัดขึ้นที่ห้อง The Authors’ Lounge โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรัก ความอบอุ่น และความสุขจากทั้งคู่บ่าวสาว รวมถึงแขกที่มาร่วมแสดงความยินดี

ยินดี! พระพาย รมิดา ควง หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน เข้าพิธีวิวาห์ นายกฯ อนุทิน เป็นประธาน-2

ยินดี! พระพาย รมิดา ควง หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน เข้าพิธีวิวาห์ นายกฯ อนุทิน เป็นประธาน-8

ยินดี! พระพาย รมิดา ควง หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน เข้าพิธีวิวาห์ นายกฯ อนุทิน เป็นประธาน-3

ยินดี! พระพาย รมิดา ควง หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน เข้าพิธีวิวาห์ นายกฯ อนุทิน เป็นประธาน-7

ยินดี! พระพาย รมิดา ควง หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน เข้าพิธีวิวาห์ นายกฯ อนุทิน เป็นประธาน-5

ยินดี! พระพาย รมิดา ควง หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน เข้าพิธีวิวาห์ นายกฯ อนุทิน เป็นประธาน-6

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG prapyeramida, katesarapond65, milanweddingbkk

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คนงานเมียนมา เก็บเห็ดทำกับข้าวกิน ต่อมาทรุดหนัก ต้องหามส่ง รพ. ทั้ง 5 ราย ข่าว

คนงานเมียนมา เก็บเห็ดทำกับข้าวกิน ต่อมาทรุดหนัก ต้องหามส่ง รพ. ทั้ง 5 ราย

13 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรู้ตัวแล้วกลุ่มวัยรุ่นทำร้าย ผู้บริหารบริษัทประกัน เรียกสอบปากคำบ่ายนี้

8 นาที ที่แล้ว
น้องฟ้าใส อัดคลิปแจงดราม่า เงินจาก SPD หายไปไหน? ซื้อหมดทั้งมอเตอร์ไซค์ ยันของใช้ในบ้าน บันเทิง

น้องฟ้าใส อัดคลิปแจงดราม่า เงินจาก SPD หายไปไหน? ซื้อหมดทั้งมอเตอร์ไซค์ ยันของใช้ในบ้าน

16 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ยินดี! พระพาย รมิดา ควง หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน เข้าพิธีวิวาห์ นายกฯ อนุทิน เป็นประธาน

18 นาที ที่แล้ว
หยาดพิรุณ สูญเสียคุณพ่อกะทันหัน บันเทิง

หยาดพิรุณ เผยสาเหตุเศร้า สูญเสียคุณพ่อกะทันหัน ประกาศยกเลิกงานด่วน

22 นาที ที่แล้ว
ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย-จีน นัดที่สอง เช็กอันดับโลกล่าสุด ข่าวกีฬา

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย-จีน นัดที่สอง เช็กอันดับโลกล่าสุด

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศาลสั่งจำคุกคนขับรถ ทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น 1 เดือน รอลงอาญา 1 ปี

45 นาที ที่แล้ว
วินาทีเซอร์ไพรส์ นุ่น เนตรชนก-นุ กฤษดา หลั่งน้ำตา ประกาศท้องลูกคนแรก กลางงานแต่ง ข่าวดารา

วินาที นุ่น เนตรชนก-นุ กฤษดา หลั่งน้ำตา ประกาศท้องลูกคนแรก กลางงานแต่ง

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พบศพ คุณเอ๋ หลงป่าเขาเจ็ดยอด 4 วัน ร่างลอยน้ำในหุบเขาลึก

50 นาที ที่แล้ว
โก๊ะตี๋ ไลฟ์สดควงใบมิ้นต์ ยกเป็นคู่ทุกข์คู่ยาก ข่าวดารา

โก๊ะตี๋ ลั่น ไม่เคยจดทะเบียนสมรส ชม ‘ใบมิ้นต์’ ช่วยทำมาหากิน หาไม่ได้จากผู้หญิงคนอื่น

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยังไม่จบ! สื่อญี่ปุ่นเปิดคลิปเสียงใหม่ แฉ “ชิโนะซึเกะ อาเบะ” ผจก.ทีมเบสบอลทำร้ายลูก

56 นาที ที่แล้ว
สรุปอาการล่าสุด ผู้บริหาร AIA ถูกกลุ่มชายรุมทำร้ายในห้องน้ำร้านอาหาร เลือดออกในสมอง ข่าว

ผู้บริหาร AIA ถูกกลุ่มชายรุมทำร้ายในห้องน้ำร้านอาหาร เลือดออกในสมอง อัปเดตอาการล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีนชื่นชม ซาบซึ้งในมิตรภาพคนไทย เก็บเงินคืนนักท่องเที่ยว 20,000 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พ่อเลี้ยงชั่ว สารภาพล่วงละเมิดทางเพศลูกวัย 1 ขวบ ปัดทำร้ายจนลูกดับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รถไฟขยี้คนดับสยอง ขาข้างขวายังค้างอยู่บนรางรถไฟ หาชิ้นส่วนอวัยวะอื่นๆไม่พบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เจมส์ แฮนดี” นักแสดง Top Gun-Jumanji ถูกลูกชายแฟนแทงดับหน้าบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัยฮีโร่ชายแดนใต้ “อส.อ.อุรุพงษ์” ปกป้องแผ่นดินเกิด จนถึงนาทีสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อาเหม็ด” ฮีโร่เหตุกราดยิงหาดบอนได ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายพ่อตัวเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยืนยันไทยคุมพื้นที่ปราสาทคนาได้ ไม่มีทางทหารเขมรอยู่ที่บันได

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คุมตัว 2 เยาวชน แง้นรถถอดป้ายหาเสียง สก.เขตสายไหม พรรคประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 5 มิ.ย. 69 เช็กราคา ทองคำแท่ง-ทองรูปพรรณ รอเปิดตลาดเช้านี้ การเงิน

ราคาทองวันนี้ 5 มิ.ย. 69 เปิดตลาดร่วง 250 บาท ทองคำแท่ง ขายออก 68,850 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 5 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์ ข่าวกีฬา

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 5 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวคลั่งผอม กรอกยาระบายวันละ 800 เม็ด หวังลดน้ำหนัก สุดท้ายเสียลำไส้ทั้งยวง ข่าวต่างประเทศ

สาวคลั่งผอม กรอกยาระบายวันละ 800 เม็ด หวังลดน้ำหนัก สุดท้ายอาการวิกฤตเกือบตาย!

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมตต์ บราวน์ ดาราเรียลลิตี้วัย 43 ปี จบชีวิตตัวเอง พบร่างลอยในแม่น้ำ ข่าวต่างประเทศ

ดาราวาไรตี้ วัย 43 ยิงตัวตาย พบศพในแม่น้ำ สู้อาการติดเหล้า-ยาเสพติด จบชีวิตสลด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กหญิงติดลิฟต์ 2 ชั่วโมง กดปุ่มฉุกเฉิน 35 ครั้ง ข่าวต่างประเทศ

หวิดสลด! เด็กติดลิฟต์ 2 ชั่วโมง รัวปุ่มฉุกเฉิน 35 ครั้ง แต่รปภ. เมินนึกว่าแกล้งเล่น

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 10:09 น.
54
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนงานเมียนมา เก็บเห็ดทำกับข้าวกิน ต่อมาทรุดหนัก ต้องหามส่ง รพ. ทั้ง 5 ราย

คนงานเมียนมา เก็บเห็ดทำกับข้าวกิน ต่อมาทรุดหนัก ต้องหามส่ง รพ. ทั้ง 5 ราย

เผยแพร่: 5 มิถุนายน 2569

ตำรวจรู้ตัวแล้วกลุ่มวัยรุ่นทำร้าย ผู้บริหารบริษัทประกัน เรียกสอบปากคำบ่ายนี้

เผยแพร่: 5 มิถุนายน 2569
ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย-จีน นัดที่สอง เช็กอันดับโลกล่าสุด

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย-จีน นัดที่สอง เช็กอันดับโลกล่าสุด

เผยแพร่: 5 มิถุนายน 2569

ศาลสั่งจำคุกคนขับรถ ทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น 1 เดือน รอลงอาญา 1 ปี

เผยแพร่: 5 มิถุนายน 2569
Back to top button