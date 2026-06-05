ศาลสั่งจำคุกคนขับรถ ทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น 1 เดือน รอลงอาญา 1 ปี
ศาลสั่งจำคุกคนขับรถ ทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น 1 เดือน รอลงอาญา 1 ปี พร้อมปรับเงิน 5,000 บาท หลังจากที่โดนเทียบปรับไปอีกสองคดีก่อนหน้านี้
จากกรณีอดีตคนขับรถแอป Bolt ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นจนได้รับบาดเจ็บ บริเวณแยกอโศก-สุขุมวิท เนื่องจากไม่พอใจค่าโดยสารที่รับจากระบบตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ศาลแขวงพระนครใต้มีคำพิพากษาจำคุก นายดวิษ อายุ 23 ปี คนขับรถเป็นระยะเวลา 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท และให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี
ก่อนหน้านี้ตำรวจแจ้งข้อหา “ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ, ใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียน และขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ” โดย 2 ข้อหาหลังพนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,000 บาท ส่วนคดีทำร้ายร่างกายได้นำตัวส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครใต้
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