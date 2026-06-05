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พบศพ คุณเอ๋ หลงป่าเขาเจ็ดยอด 4 วัน ร่างลอยน้ำในหุบเขาลึก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 10:26 น.
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น.ส.วันทนีย์ หรือ “เอ๋” วัย 53 ปี ชาวนนทบุรี หายตัวระหว่างเดินป่าเขาเจ็ดยอด จ.ตรัง หลังแยกลงจากยอดเขาคนเดียว กว่า 100 ชีวิตระดมค้นหา 4 วัน ก่อนพบร่างลอยน้ำในพื้นที่ลาดชัน เบื้องต้นคาดลื่นตกหน้าผา

วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่และทีมค้นหาพบร่างของ น.ส.วันทนีย์ เลขวรรณวิเศษ หรือ “เอ๋” อายุ 53 ปี นักท่องเที่ยวชาวจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสูญหายระหว่างเดินป่าในเขาเจ็ดยอด จังหวัดตรัง มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน รวมเวลา 4 วัน 3 คืน โดยพบร่างลอยอยู่ในน้ำบริเวณหนานย่านไทร เหนือน้ำตกโตนเต๊ะขึ้นไปประมาณ 3-4 กิโลเมตร ในพื้นที่ที่ชันและทุรกันดาร เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตจากการลื่นตกหน้าผา

เขาเจ็ดยอดเป็นยอดเขาสูงในเทือกเขาบรรทัด บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุง ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่นักเดินป่าชื่นชอบ ผู้ที่จะขึ้นไปต้องใช้เวลาเดินเท้าหลายชั่วโมง เส้นทางชัน และต้องอาศัยความชำนาญพื้นที่

เอ๋ร่วมทริปนี้มาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนรวม 13 คน โดยมีไกด์ท้องถิ่นนำทาง กลุ่มออกเดินทางจากฝั่งพัทลุงตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม และขึ้นถึงยอดเขาในวันที่ 1 มิถุนายน แผนเดิมคือลงกลับฝั่งตรังในเช้าวันเดียวกัน

เอ๋ไม่ใช่มือใหม่ เธอเคยขึ้นเขาเจ็ดยอดจากฝั่งพัทลุงมาแล้ว 4-5 ครั้ง และเคยลงจากฝั่งตรังมาครั้งหนึ่ง จึงบอกไกด์ว่าจำเส้นทางได้และขอลงคนเดียวก่อน

ไกด์ไม่ยอมในตอนแรก แต่สุดท้ายบอกให้ทุกคนเก็บสัมภาระแล้วมารวมตัวกันที่จุดนัดหมายเวลา 09.00 น. พอถึงเวลา เอ๋ไม่ปรากฏตัว

สิ่งที่ทำให้ภารกิจนี้ยากผิดปกติคือสภาพอากาศ ฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนตลอดสัปดาห์นั้น น้ำฝนลบร่องรอยทางเดิน รอยเท้า และสัญญาณต่างๆ ที่อาจนำทีมค้นหาไปพบตัวเธอได้

ไกด์ประสานพรานป่าจากทั้งสองฝั่ง นำชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กว่า 100 คนออกค้นหาในวันแรก แต่ก็ไร้ผล

เข้าสู่วันที่ 3 นายอำเภอปะเหลียนสั่งตั้งศูนย์บัญชาการที่บริเวณน้ำตกหนานสะตอ โดยแบ่งกำลังออกเป็น 6 ชุด ปฏิบัติการทั้งกลางวันกลางคืน มีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจากทั้งฝั่งตรังและพัทลุง ไกด์ท้องถิ่น พรานป่า และชาวบ้านที่ชำนาญพื้นที่ร่วมกันค้นหาอย่างเข้มข้น แต่ผ่านไปสามวันก็ยังไม่พบร่องรอยใด

เช้าวันที่ 4 มิถุนายน ทีมค้นหาพบเบาะแสสำคัญในป่า ได้แก่ ทิชชู่เปียก 1 ชิ้น ขวดน้ำเกลือแร่ กองอุจจาระ และรอยเท้า ทั้งหมดมุ่งหน้าไปทางน้ำตกโตนเต๊ะ ทีมค้นหาจึงพุ่งเป้ามายังบริเวณดังกล่าวทันที

พบร่างในบ่าย ห่างจากเบาะแสเพียง 1 กิโลเมตร

เวลาประมาณ 15.30 น. สมาชิกทีมค้นหาโทรแจ้งศูนย์บัญชาการว่าพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในน้ำ บริเวณหนานย่านไทร อยู่เหนือน้ำตกโตนเต๊ะขึ้นไปราว 3-4 กิโลเมตร ห่างจากจุดที่พบเบาะแสเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น

สภาพร่างเริ่มมีการอืดพองเล็กน้อย บ่งชี้ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง พื้นที่จุดที่พบเป็นเชิงผาสูงชัน ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำลึก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเธอน่าจะลื่นล้มและพลัดตกลงมาจากหน้าผาขณะฝนตกหนัก แต่ยังต้องรอผลชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง

เนื่องจากในช่วงบ่ายฝนตกหนักและมีความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก เจ้าหน้าที่จึงรีบนำร่างขึ้นจากน้ำก่อน จากนั้นประสานทีมตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวร และหน่วยกู้ภัยเดินเท้าขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุ ซึ่งคาดว่าใช้เวลาเดินขึ้นลงราว 6 ชั่วโมง ท่ามกลางฝนที่ยังคงตกต่อเนื่อง โดยมีสมาชิกทีมค้นหา 1 รายล้มป่วยระหว่างปฏิบัติภารกิจ

เคสนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ชัดเจนว่า แม้จะเคยผ่านเส้นทางมาแล้ว ป่าเขาในฤดูฝนก็มีสภาพที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เส้นทางที่เคยคุ้นเคยอาจกลายเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในพริบตา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 10:26 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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