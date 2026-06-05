ยังไม่จบ! สื่อญี่ปุ่นเปิดคลิปเสียงใหม่ แฉ “ชิโนะซึเกะ อาเบะ” ผจก.ทีมเบสบอลทำร้ายลูก
สื่อญี่ปุ่นเปิดคลิปเสียงใหม่ แฉ ชิโนะซึเกะ อาเบะ ผจก.ทีมเบสบอลทำร้ายลูกสาว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลูกสาวออกมาป้องพ่อว่าสื่อรายงานเกินจริง
จากกรณีที่นาย ชิโนะซึเกะ อาเบะ ผู้จัดการทีมเบสบอลโยมิอูริไจแอนท์ ถูกจับกุมหลังถูกกล่าวหาว่าทำร้ายลูกสาวที่บ้านพักในกรุงโตเกียว และได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง
โดยการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ลูกสาวได้แจ้งศูนย์ที่ปรึกษา ตามคำแนะนำของ ChatGPT ก่อนที่ทางศูนย์จะโทรแจ้งตำรวจหลังรู้สึกว่าเป็นเหตุทำร้ายร่างกายและนำไปสู่การจับกุมในที่สุด ซึ่งคดีดังกล่าวกลายเป็นที่มีการพูดถึงอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากที่ลูกสาวคนโตเขียนจดหมายระบุว่า สื่อรายงานเกินจริง และพ่อไม่เคยทุบหรือเตะเธอเลย
ล่าสุดสำนักข่าว สตาร์นิวส์ ได้รายงานถึงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า มีการเผยแพร่ข้อความเสียงจากศูนย์โดยทางลูกสาวคนโตระบุว่า พ่อบีบคอตน ทุบตีที่หลัง และระบุด้วยว่าไม่ใช่แค่เธอแต่สมาชิกในครอบครัวเป็นเหยื่อของพ่อเหมือนกัน และเมื่อศูนย์ถามว่าจะให้แจ้งตำรวจไหม เธอขอให้ทางศูนย์แจ้งตำรวจ
นอกจากนี้ข้อมูลยังพบด้วยว่านายอาเบะดื่มเบีนร์ไปมากกว่า 10 กระป๋องในช่วงเวลาเกิดเหตุ
ขณะที่ทางทีมกฎหมายของนายอาเบะเตรียมฟ้องบุนชุนซึ่งเป็นนิตยสารที่เผยแพร่ข้อความเสียงดังกล่าว โดยยืนกรานว่าสิ่งที่ทางนิตยสารเผยแพร่นั้นต่างกับขัอเท็จจริงโดยสิ้นเชิง
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