สถานทูตจีนชื่นชม ซาบซึ้งในมิตรภาพคนไทย เก็บเงินคืนนักท่องเที่ยว 20,000 บาท
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เรื่องราวอบอุ่นเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างจีนและไทย
เหตุการณ์สุดประทับใจเพิ่งเกิดขึ้นบนทางหลวงในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย นักท่องเที่ยวชาวจีนคนหนึ่งกำลังเดินทางไปจังหวัดชลบุรี ทำกระเป๋าถือหาย ซึ่งภายในมีเงินสด 20,000 บาทและเอกสารสำคัญอยู่ เงินถูกลมพัดปลิวไป ในช่วงเวลาวิกฤตนั้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ พลเมืองใจดี และนักข่าวได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ หลังจากค้นหาอยู่นานเกือบชั่วโมง พวกเขาก็ช่วยนักท่องเที่ยวคนนั้นหาของที่หายไปคืนมาได้ทั้งหมด นักท่องเที่ยวชาวจีนรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ได้รับเงินและเอกสารคืน และแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของสังคมไทย
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแสดงความเคารพอย่างสูงต่อความมีน้ำใจ มิตรภาพ และความช่วยเหลือของประชาชนชาวไทย ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศเริ่มต้นจากความผูกพันระหว่างประชาชน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนจีนและไทยมีความใกล้ชิดมากขึ้น และประชาชนของทั้งสองประเทศได้สร้างมิตรภาพที่จริงใจผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การกระทำที่มีน้ำใจและความเป็นมิตรนี้พิสูจน์อีกครั้งว่า ความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างจีนและไทยไม่ได้สะท้อนให้เห็นเพียงแค่การพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังสะท้อนอยู่ในเรื่องราวมากมายของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและจับมือก้าวไปข้างหน้าด้วยกันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศด้วย”
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