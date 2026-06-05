ผู้บริหาร AIA ถูกกลุ่มชายรุมทำร้ายในห้องน้ำร้านอาหาร เลือดออกในสมอง อัปเดตอาการล่าสุด
ช็อกกลางงานเลี้ยง ผู้บริหารบริษัท AIA ถูกกลุ่มชายจากงานวันเกิดโต๊ะข้างๆ รุมทำร้ายปางตายในห้องน้ำจนเลือดออกในสมอง ล่าสุดผ่าตัดด่วนอาการปลอดภัยแล้ว พยานจี้ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
กลายเป็นเหตุการณ์สุดอุกอาจที่สร้างความสะเทือนใจในโลกออนไลน์ เมื่อ ผู้บริหารบริษัทประกันภัยชื่อดัง (AIA) ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกกลุ่มชายฉกรรจ์รุมทำร้ายร่างกายภายในห้องน้ำของร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา จนถึงขั้นเลือดออกในสมอง
ช็อกกลางร้านอาหาร รุมทำร้ายคาห้องน้ำ
เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เสียหายกำลังเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของบริษัทภายในร้านอาหาร ซึ่งในวันเดียวกันนั้นมีกลุ่มคนอีกกลุ่มมาจัดงานวันเกิดที่ร้านเดียวกัน
ต่อมา กลุ่มคนดังกล่าวได้บุกเข้าไปรุมทำร้ายผู้เสียหายถึงในห้องน้ำ และที่น่าตกใจคือกลุ่มผู้ก่อเหตุยังคงลงมือทำร้ายอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผู้เสียหายจะหมดสติไปแล้วก็ตาม การกระทำอันอุกอาจนี้ส่งผลให้ผู้บริหารท่านนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเลือดออกในสมอง
นอกจากนี้ สามีของผู้เสียหายที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ถูกลอบทำร้ายด้วยเช่นกัน โชคดีที่มีพลเมืองดีวิ่งเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุหันไปทำร้ายผู้ที่เข้ามาช่วยแทน สามีของผู้เสียหายจึงรอดพ้นจากการบาดเจ็บสาหัส โดยมีเพียงบาดแผลและรอยฟกช้ำตามร่างกายเท่านั้น
อาการล่าสุด ปลอดภัยหลังผ่าตัดฉุกเฉิน
ความคืบหน้าล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้ออกมารายงานอัปเดตอาการของผู้เสียหาย โดยระบุว่าทีมแพทย์ได้ทำการผ่าตัดรักษาอาการเลือดออกในสมองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อาการของผู้เสียหายอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย พ้นขีดอันตรายแล้ว
ทางด้าน คุณ Panchita Vitoonchaisin หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า ตนเองเห็นการรุมทำร้ายครั้งนี้ด้วยตาเปล่า พร้อมทั้งเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมทำงานอย่างโปร่งใสและเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงและป่าเถื่อนลักษณะนี้ขึ้นซ้ำอีกในสังคม
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการจับกุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด โดยขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่จะต้องเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่ปรากฏในที่เกิดเหตุมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
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