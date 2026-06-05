ข่าวดาราบันเทิง

โก๊ะตี๋ ลั่น ไม่เคยจดทะเบียนสมรส ชม ‘ใบมิ้นต์’ ช่วยทำมาหากิน หาไม่ได้จากผู้หญิงคนอื่น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 09:38 น.
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โก๊ะตี๋ ไลฟ์สดควงใบมิ้นต์ ยกเป็นคู่ทุกข์คู่ยาก

โก๊ะตี๋ อารามบอย ไลฟ์สดเคลียร์ดราม่า ยืนยันไม่เคยจดทะเบียนสมรส เตรียมเคลียร์ปัญหาจบปีนี้ ยกแฟนสาว ‘ใบมิ้นต์’ เป็นคู่ทุกข์คู่ยาก ช่วยทำมาหากิน ลั่น ยังหาไม่ได้จากผู้หญิงคนอื่น

ดูเหมือนจะไม่จบง่าย ๆ กรณีตลกคนดัง โก๊ะตี๋ อารามบอย เล่ามรสุมชีวิตที่ต้องเลิกรากับอดีตภรรยาที่คบหาดูใจกันมา 12 ปี แต่กลับแยกทางกันหลังแต่งงานเพียง 1 ปี ยืนยันว่าตนเป็นคนบอกเลิกเอง ยอมถูกสังคมมองว่าเป็นคนเลวแต่ไม่ขอพูดให้ร้ายผู้หญิง ซึ่งปัจจุบันอดีตภรรยายังคงอาศัยอยู่ในบ้านของเขา และมีการตกลงที่จะให้เงินจำนวน 3 ล้านบาท

ในเวลาต่อมา กวาง สุภัค อดีตภรรยาของ โก๊ะตี๋ อารามบอย ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า “พูดไม่หมดนะคะ”

เอาแล้วไง! กวาง สุภัค อดีตภรรยา โก๊ะตี๋ โพสต์แซ่บถึงใครกลางดึก ทำชาวเน็ตแตกตื่น-1

ล่าสุด โก๊ะตี๋ ควงหวานใจ น้องใบมิ้นต์ ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟน ๆ ช่วงหนึ่งมีการพูดถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ระบุว่า “ผมเป็นคนที่นอนกับดินกินกับทราย กินอะไรก็ได้ง่าย ๆ ไม่ใช่ไฮโซ เพราะบ้านก็เกิดจากกระท่อมปลายนา เชื่อคุณหลาย ๆ คนก็ไม่ได้เป็นไฮโซ ใช้ชีวิตอย่าติดหรู ต้องดูแพงหรือมีคุณค่า ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้ง กินง่ายอยู่ง่ายอย่าไปไฮโซโต้ลมจะต้องกินหรูอยู่สบาย ล่าสุดลงเฟซลงไอจีว่าเฮ้ยxูดูแพงนะ ใช้ของแพง เที่ยวต่างประเทศ

หนูอยู่สวนมาจะ 10 ปีทำห้องนอนอยู่ที่นี่เลย หนูจะขายบ้านจะมีคนไปดูบ้าน ก็เข้าบ้านไม่ได้ 2 หลังติดกันเลย หลังละ 50 ตารางวา เดี๋ยวหนูจะทำชีวประวัติให้ฟัง หนูแย่งห้องนอนลูกน้อง ถึงบอกไงอยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่ได้ติดหรู บ้าน 6 หลังนอนพื้นข้างบนที่ไม่มีเตียง นี่คือคนอย่างหนู ภายในปีเนี้ยจะเคลียร์ให้จบทุกอย่าง

แล้วบ้านของหนู 6 หลัง หนูซื้อก่อนที่จะมีแฟน ในขณะที่มีแฟนใช้เงินในวงการบันเทิงผ่อนทุกบาททุกสตางค์ ไม่มีเงินจากคนอื่นมาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นของของหนูมันต้องเป็นของหนู ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใคร ย้ำอีกครั้งว่าหนูไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับใครในชีวิตนี้”

จากนั้นโก๊ะตี๋ชี้ไปที่สาวใบมิ้นต์ พร้อมประกาศว่า “คนนี้สร้างมาด้วยกัน หนูชอบคนแบบนี้ สิ่งหนึ่งที่ยังหาจากผู้หญิงคนอื่นไม่ได้ คือช่วยกันทำมาหากิน เขาเรียกว่าคู่ทุกข์คู่ยาก”

โก๊ะตี๋และใบมิ้นต์-2
ภาพจาก Instagram : kootee
โก๊ะตี๋และใบมิ้นต์-3
ภาพจาก Instagram : kootee
โก๊ะตี๋และใบมิ้นต์-1
ภาพจาก Instagram : kootee
โก๊ะตี๋และใบมิ้นต์-4
ภาพจาก Instagram : kootee

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75
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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