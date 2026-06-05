ข่าวดาราบันเทิง

วินาที นุ่น เนตรชนก-นุ กฤษดา หลั่งน้ำตา ประกาศท้องลูกคนแรก กลางงานแต่ง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 09:38 น.
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วินาทีเซอร์ไพรส์ นุ่น เนตรชนก-นุ กฤษดา หลั่งน้ำตา ประกาศท้องลูกคนแรก กลางงานแต่ง

วินาที นุ่น เนตรชนก-นุ กฤษดา ประกาศท้องลูกคนแรก กลางงานฉลองวิวาห์ ยันทุกอย่างเกิดจากความตั้งใจ ไม่ใช่ผิดพลาด ทำแขกทั้งงานหลั่งน้ำตา

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงของวงการลิเก สำหรับ นุ่น เนตรชนก และ นุ กฤษดา พระเอกและนางเอกลิเกชื่อดัง ที่เพิ่งควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างอบอุ่นชื่นมื่นไปเมื่อวานนี้ (4 มิ.ย. 69) โดยฝ่ายชายหอบสินสอดเงินสด 10 ล้าน ทองคำ 30 บาท ยกขบวนขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวในฝัน ท่ามกลางครอบครัว เพื่อนพ้อง และแฟนคลับร่วมเป็นพยานรักของทั้งคู่ในวันนี้

ส่องสินสอดหลัก 10 ล้าน! นุ กฤษฎา ยกขันหมากสู่ขอ นุ่น เนตรชนก เข้าพิธีแต่งงานชื่นมื่น

ล่าสุดในช่วงงานฉลองวิวาห์ของ นุ่น เนตรชนก และ นุ กฤษดา ทั้งคู่ได้ทำเซอร์ไพรส์ครอบครัวทั้งสองฝ่าย รวมถึงแขกในงานด้วยการประกาศ “ตั้งท้องทายาทคนแรก” ทำเอาว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง หลั่งน้ำตาแห่งความสุขไปพร้อม ๆ กันทั้งงาน โดย นุ่น เนตรชนก เผยว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้น เกิดจากความตั้งใจไม่ใช่ความผิดพลาด และขอฝากทุกคนรักและเอ็นดูลูกของตนด้วย

วินาที นุ่น เนตรชนก-นุ กฤษดา ประกาศตั้งท้องทายาทคนแรก กลางงานฉลลองวิวาห์-5

วินาที นุ่น เนตรชนก-นุ กฤษดา ประกาศตั้งท้องทายาทคนแรก กลางงานฉลลองวิวาห์-4

วินาที นุ่น เนตรชนก-นุ กฤษดา ประกาศตั้งท้องทายาทคนแรก กลางงานฉลลองวิวาห์

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อ้างอิงจาก : FB ลิเกคณะรุ่งฟ้า กฤษฎา บารมี

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 09:38 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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