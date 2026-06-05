วินาที นุ่น เนตรชนก-นุ กฤษดา หลั่งน้ำตา ประกาศท้องลูกคนแรก กลางงานแต่ง

วินาที นุ่น เนตรชนก-นุ กฤษดา ประกาศท้องลูกคนแรก กลางงานฉลองวิวาห์ ยันทุกอย่างเกิดจากความตั้งใจ ไม่ใช่ผิดพลาด ทำแขกทั้งงานหลั่งน้ำตา
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงของวงการลิเก สำหรับ นุ่น เนตรชนก และ นุ กฤษดา พระเอกและนางเอกลิเกชื่อดัง ที่เพิ่งควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างอบอุ่นชื่นมื่นไปเมื่อวานนี้ (4 มิ.ย. 69) โดยฝ่ายชายหอบสินสอดเงินสด 10 ล้าน ทองคำ 30 บาท ยกขบวนขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวในฝัน ท่ามกลางครอบครัว เพื่อนพ้อง และแฟนคลับร่วมเป็นพยานรักของทั้งคู่ในวันนี้
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ล่าสุดในช่วงงานฉลองวิวาห์ของ นุ่น เนตรชนก และ นุ กฤษดา ทั้งคู่ได้ทำเซอร์ไพรส์ครอบครัวทั้งสองฝ่าย รวมถึงแขกในงานด้วยการประกาศ “ตั้งท้องทายาทคนแรก” ทำเอาว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง หลั่งน้ำตาแห่งความสุขไปพร้อม ๆ กันทั้งงาน โดย นุ่น เนตรชนก เผยว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้น เกิดจากความตั้งใจไม่ใช่ความผิดพลาด และขอฝากทุกคนรักและเอ็นดูลูกของตนด้วย
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อ้างอิงจาก : FB ลิเกคณะรุ่งฟ้า กฤษฎา บารมี
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