พ่อเลี้ยงชั่ว สารภาพล่วงละเมิดทางเพศลูกวัย 1 ขวบ ปัดทำร้ายจนลูกดับ
พ่อเลี้ยงชั่ว สารภาพล่วงละเมิดทางเพศลูกวัย 1 ขวบ ปัดทำร้ายจนลูกดับ หลังยายให้กินยาแก้ท้องอืดแล้วเสียชีวิต ก่อนพบว่ามีรอยฟกช้ำเต็มตัว
ร.ต.อ.เสกสรร ช่วยดร รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี รับแจ้งจากแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ว่า มีเด็กหญิงวัย 1 ขวบเศษถูกทำร้ายร่างกายส่งมารักษาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ เบื้องต้นทราบว่า ก่อนเด็กเสียชีวิตได้ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ.เวียงสระ มีอาการหมดสติ
โดยเบื้องต้น นางพจน์ณี มารดาและย่าของเด็กได้นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ แจ้งว่าเด็กมีอาการท้องอืดให้กินยาไปและเด็กหมดสติ แพทย์จึงเร่งให้การช่วยเหลือนำส่งต่อโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทว่าจากการตรวจสอบที่ชัดเจนพบว่า ตามร่างกายของเด็กมีรอยฟกช้ำมีบาดแผลใหม่และบาดแผลเก่า รวมทั้งที่บริเวณกะโหลกศีรษะด้านหลังร้าว
นอกจากนี้พบร่องรอยสงสัยอาจถูกล่วงละเมิดทางเพศ แพทย์จึงได้ทำการตรวจเก็บเนื้อเยื่อและสารคัดหลั่งในร่างกายของเด็กไปส่งตรวจสอบ คาดว่าอาจถูกทำร้ายร่างกายด้วยของแข็ง จึงประสานไปยัง สภ.เวียงสระ ให้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ซึ่งตำรวจ สภ.เวียงสระ นำโดย พ.ต.อ.ณรงค์ รักประทุม ผกก.สภ.เวียงสระ ได้นำตัวนายนิธิศักดิ์ หรือป๊อบ อายุ 24 ปี พ่อเลี้ยงและเป็นบุคคลใกล้ชิด รวม 3 คนเข้ามาสอบปากคำ เนื่องจากมีพิรุธบางอย่างพร้อมตรวจหาสารเสพติดโดยพบนายนิธิศักดิ์มีสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวไว้ในข้อหา เสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1
จากการสอบสวนทราบว่า นางพจน์ณี มารดาของเด็กเป็นแม่หม้ายมีบุตร 3 คนเป็นชาว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้นำเด็กหญิง อายุ 1 ขวบ ซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องมาอยู่กินกับนายนิธิศักดิ์ที่บ้านหมู่ 5 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ ได้ประมาณ 1 เดือน
ซึ่งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.50 น.นางพจน์ณี มารดาได้พาเด็กหญิงกุ้งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อาการไข้สูงและมีผื่นขึ้นบริเวณมุมปาก แพทย์ตรวจพบเด็กมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและมีค่าเลือดต่ำกว่าปกติ จึงนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยนางพจน์ณี ยืนยันว่าเด็กไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และแพทย์แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตรวจภายในพบเยื่อพรหมจรรย์ไม่ฉีกขาดและไม่พบสเปิร์มอสุจิที่ช่องคลอดของเด็ก
เมื่อหายป่วยนางพจน์ณีได้พาเด็กหญิงกุ้งกลับบ้าน ต่อมาคืนวันที่ 3 มิถุนายน นางพจน์ณี ได้นำเด็กหญิงกุ้งส่งเข้ารักษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระเป็นครั้งที่ 2 ในสภาพถูกทำร้ายร่างกายทั้งตัวและมีร่องรอยต้องสงสัยถูกล่วงละเมิด เมื่อสอบถามนางพจน์ณีปฏิเสธไม่รู้เห็นใด ๆ และได้มีลุงกับป้าของเด็กมาจากจ.นครศรีธรรมราช เพื่อขอรับศพแต่ตำรวจไม่สามารถให้ได้และให้เจ้าหน้าที่ พม.ประสานให้มารดามารับศพด้วยตนเอง ซึ่งนางพจน์ณี (สงวนนามสกุล) มารดาได้มารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยยังไม่ให้การใด ๆ
ในเวลาต่อมา มีรายงานข่าวว่า พ่อเลี้ยงวัย 24 ปี ยอมรับว่าทำการล่วงละเมิดทางเพศเด็กจริง แต่ยังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายเด็กจนเสียชีวิต ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใจสลาย โรงเรียนโพสต์อาลัย เด็กหญิง 12 เหยื่อพ่อเลี้ยงฆ่าโหด
- พ่อเลี้ยงอำมหิต ข่มขืนลูกเลี้ยง 12 ฆ่าทรมานแผลเหวอะ แม่ปางตาย เพิ่งพ้นคุกข่มขืนคนแก่
- พ่อเลี้ยงสารภาพ สาเหตุฆ่า “น้องยูกิ” เด็กชายวัย 11 ขวบ โกรธถูกว่าไม่ใช่พ่อแท้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: