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พ่อเลี้ยงชั่ว สารภาพล่วงละเมิดทางเพศลูกวัย 1 ขวบ ปัดทำร้ายจนลูกดับ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 09:02 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 09:02 น.
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พ่อเลี้ยงชั่ว สารภาพล่วงละเมิดทางเพศลูกวัย 1 ขวบ ปัดทำร้ายจนลูกดับ หลังยายให้กินยาแก้ท้องอืดแล้วเสียชีวิต ก่อนพบว่ามีรอยฟกช้ำเต็มตัว

ร.ต.อ.เสกสรร ช่วยดร รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี รับแจ้งจากแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ว่า มีเด็กหญิงวัย 1 ขวบเศษถูกทำร้ายร่างกายส่งมารักษาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ เบื้องต้นทราบว่า ก่อนเด็กเสียชีวิตได้ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ.เวียงสระ มีอาการหมดสติ

โดยเบื้องต้น นางพจน์ณี มารดาและย่าของเด็กได้นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ แจ้งว่าเด็กมีอาการท้องอืดให้กินยาไปและเด็กหมดสติ แพทย์จึงเร่งให้การช่วยเหลือนำส่งต่อโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ทว่าจากการตรวจสอบที่ชัดเจนพบว่า ตามร่างกายของเด็กมีรอยฟกช้ำมีบาดแผลใหม่และบาดแผลเก่า รวมทั้งที่บริเวณกะโหลกศีรษะด้านหลังร้าว

นอกจากนี้พบร่องรอยสงสัยอาจถูกล่วงละเมิดทางเพศ แพทย์จึงได้ทำการตรวจเก็บเนื้อเยื่อและสารคัดหลั่งในร่างกายของเด็กไปส่งตรวจสอบ คาดว่าอาจถูกทำร้ายร่างกายด้วยของแข็ง จึงประสานไปยัง สภ.เวียงสระ ให้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ซึ่งตำรวจ สภ.เวียงสระ นำโดย พ.ต.อ.ณรงค์ รักประทุม ผกก.สภ.เวียงสระ ได้นำตัวนายนิธิศักดิ์ หรือป๊อบ อายุ 24 ปี พ่อเลี้ยงและเป็นบุคคลใกล้ชิด รวม 3 คนเข้ามาสอบปากคำ เนื่องจากมีพิรุธบางอย่างพร้อมตรวจหาสารเสพติดโดยพบนายนิธิศักดิ์มีสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวไว้ในข้อหา เสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1

จากการสอบสวนทราบว่า นางพจน์ณี มารดาของเด็กเป็นแม่หม้ายมีบุตร 3 คนเป็นชาว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้นำเด็กหญิง อายุ 1 ขวบ ซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องมาอยู่กินกับนายนิธิศักดิ์ที่บ้านหมู่ 5 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ ได้ประมาณ 1 เดือน

ซึ่งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.50 น.นางพจน์ณี มารดาได้พาเด็กหญิงกุ้งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อาการไข้สูงและมีผื่นขึ้นบริเวณมุมปาก แพทย์ตรวจพบเด็กมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและมีค่าเลือดต่ำกว่าปกติ จึงนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยนางพจน์ณี ยืนยันว่าเด็กไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และแพทย์แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตรวจภายในพบเยื่อพรหมจรรย์ไม่ฉีกขาดและไม่พบสเปิร์มอสุจิที่ช่องคลอดของเด็ก

เมื่อหายป่วยนางพจน์ณีได้พาเด็กหญิงกุ้งกลับบ้าน ต่อมาคืนวันที่ 3 มิถุนายน นางพจน์ณี ได้นำเด็กหญิงกุ้งส่งเข้ารักษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระเป็นครั้งที่ 2 ในสภาพถูกทำร้ายร่างกายทั้งตัวและมีร่องรอยต้องสงสัยถูกล่วงละเมิด เมื่อสอบถามนางพจน์ณีปฏิเสธไม่รู้เห็นใด ๆ และได้มีลุงกับป้าของเด็กมาจากจ.นครศรีธรรมราช เพื่อขอรับศพแต่ตำรวจไม่สามารถให้ได้และให้เจ้าหน้าที่ พม.ประสานให้มารดามารับศพด้วยตนเอง ซึ่งนางพจน์ณี (สงวนนามสกุล) มารดาได้มารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยยังไม่ให้การใด ๆ

ในเวลาต่อมา มีรายงานข่าวว่า พ่อเลี้ยงวัย 24 ปี ยอมรับว่าทำการล่วงละเมิดทางเพศเด็กจริง แต่ยังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายเด็กจนเสียชีวิต ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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