รถไฟขยี้คนดับสยอง ขาข้างขวายังค้างอยู่บนรางรถไฟ หาชิ้นส่วนอวัยวะอื่นๆไม่พบ
รถไฟขยี้คนดับสยอง บริเวณรางรถไฟข้ามคลองเชียงราก ขาข้างขวายังค้างอยู่บนรางรถไฟ หาชิ้นส่วนอวัยวะอื่นๆไม่พบ เร่งตรวจสอบว่าผู้ตายคือใคร
ร.ต.อ.เอกรัตน์ มีดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง รับแจ้งอุบัติเหตุรถไฟชนคนเสียชีวิต เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 5 มิถุนายน 69 สภาพศพเหลือเพียงชิ้นส่วนขาบริเวณรางรถไฟข้ามคลองเชียงราก หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนขาข้างขวาตกอยู่บนรางรถไฟ ส่วนชิ้นส่วนอวัยวะอื่นๆยังหาไม่พบ
พ.ต.ท.มนตรี คงอาจ สวป.สภ.คลองหลวง เปิดเผยว่า หลังศูนย์วิทยุ สภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งเหตุ จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ เบื้องต้นพบเพียงชิ้นส่วนขาขวา เสื้อสีน้ำเงิน และมันสมอง โดยยังไม่พบชิ้นส่วนลำตัว จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิงหรือชาย ทั้งนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เร่งกระจายกำลังค้นหาชิ้นส่วนอวัยวะที่เหลืออย่างเร่งด่วน
ด้าน ร.ต.อ.เอกรัตน์ มีดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง ได้ทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ก่อนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำชิ้นส่วนผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อชันสูตรและตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลต่อไป
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