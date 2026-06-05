“เจมส์ แฮนดี” นักแสดง Top Gun-Jumanji ถูกลูกชายแฟนแทงดับหน้าบ้าน
เจมส์ แฮนดี นักแสดง Top Gun-Jumanji ถูกลูกชายแฟนแทงเสียชีวิตหน้าบ้าน ผู้ก่อเหตุโทรแจ้งตำรวจ ตนสังหารบุรุษแห่งบาป
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจมส์ แฮนดี วัย 81 ปี นักแสดงภาพยนตร์ถูกฆาตกรรมที่หน้าบ้านพักของตนเองในรัฐแคลิฟอร์เนีย
โดยตำรวจได้รับแจ้งเหตุ หลังจากที่มีคนโทรมาบอกว่า “ผมคือบุตรแห่งมนุษย์ และเมื่อครู่นี้ ผมได้สังหารบุรุษแห่งบาปไปแล้ว” ซึ่งเมื่อตำรวจไปถึงพบนายแฮนดีถูกแทงหลายจุด เจ้าหน้าที่รีบนำตัวแฮนดีส่งโรงพยาบาลก่อนจะพบว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
พร้อมกันนี้ตำรวจได้จับกุมนายไมเคิล เกล็ดฮิลล์ วัย 44 ปี โดยเขาแจ้งเข้าหน้าที่ว่าเขาคือบุคคลที่ตำรวจต้องการตัว โดยนายเกล็ดฮิลล์นั้นเป็นลูกของแฟนของนายแฮนดี ขณะนี้ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจ เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาฆาตกรรมกับนายเกล็ดฮิลล์
สำหรับนายแฮนดีนั้นปรากฎอยู่ในภาพยนตร์หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Top Gun: Maverick เขารับบทเป็นบาร์เทนเดอร์ชื่อจิมมี, The X-Files, NCIS: Los Angeles, Jumanji เป็นต้น
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