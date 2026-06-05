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อาลัยฮีโร่ชายแดนใต้ “อส.อ.อุรุพงษ์” ปกป้องแผ่นดินเกิด จนถึงนาทีสุดท้าย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 08:14 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 08:16 น.
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อาลัยฮีโร่ชายแดนใต้ อส.อ.อุรุพงษ์ กมล ปกป้องแผ่นดินเกิด จนถึงนาทีสุดท้าย หลังเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.

เพจเฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้โพสต์ข้อความอาลัย อาสาสมัคร อุรุพงษ์ กมล ที่เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ผ่านมา

โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า “ร่วมสดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละแด่ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว และขอร่วมสดุดีแด่วีรบุรุษผู้เสียสละ อาสาสมัคร อุรุพงษ์ กมล เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดี ที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลสุไหงปาดี จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2569

การจากไปของ อาสาสมัคร อุรุพงษ์ กมล ในครั้งนี้ นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของกองกำลังประจำถิ่นในการทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินเกิด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอสดุดีในความกล้าหาญ ความอุทิศตน และจิตวิญญาณของนักสู้ผู้เสียสละ ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองชุมชนและพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถจนวินาทีสุดท้าย”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 08:14 น.| อัปเดต: 05 มิ.ย. 2569 08:16 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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