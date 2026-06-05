อาลัยฮีโร่ชายแดนใต้ “อส.อ.อุรุพงษ์” ปกป้องแผ่นดินเกิด จนถึงนาทีสุดท้าย
อาลัยฮีโร่ชายแดนใต้ อส.อ.อุรุพงษ์ กมล ปกป้องแผ่นดินเกิด จนถึงนาทีสุดท้าย หลังเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.
เพจเฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้โพสต์ข้อความอาลัย อาสาสมัคร อุรุพงษ์ กมล ที่เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ผ่านมา
โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า “ร่วมสดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละแด่ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว และขอร่วมสดุดีแด่วีรบุรุษผู้เสียสละ อาสาสมัคร อุรุพงษ์ กมล เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดี ที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลสุไหงปาดี จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2569
การจากไปของ อาสาสมัคร อุรุพงษ์ กมล ในครั้งนี้ นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของกองกำลังประจำถิ่นในการทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินเกิด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอสดุดีในความกล้าหาญ ความอุทิศตน และจิตวิญญาณของนักสู้ผู้เสียสละ ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองชุมชนและพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถจนวินาทีสุดท้าย”
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