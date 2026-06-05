“อาเหม็ด” ฮีโร่เหตุกราดยิงหาดบอนได ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายพ่อตัวเอง
อาเหม็ด ฮีโร่เหตุกราดยิงหาดบอนได ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายพ่อตัวเอง รวมถึงข้อหาข่มขู่และสะกดรอยตาม เจ้าตัวยืนกรานปฏิเสธ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า นาย อาเหม็ด อัล อาเหม็ด ชายวัย 43 ปี ซึ่งเป็นฮีโร่เหตุกราดยิงบอนไดที่พุ่งชาร์จใส่มือปืน แม้ตนเองจะถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่ทั่วโลกจะบริจาคเงินให้เขากว่า 58 ล้านบาท (2.5 ล้านออสเตรเลียดอลลาร์) ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
โดยชายวัย 44 ปีถูกกล่าวหาว่าเขาทำร้ายร่างกายพ่อ รวมไปถึงการสะกดรอยตามและข่มขู่ ซึ่งนายอาเหม็ดปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
สำหรับเหตุกราดยิงบอนได นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 15 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 40 ราย เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
และจากความกล้าหาญของนายอาเหม็ดทำให้ได้รับการยกย่อง พร้อมถูกเรียกว่าเป็นวีรบุรุษ ซึ่งช่วยลดความสูญเสียจากโศกนาฎกรรมดังกล่าวได้
ทั้งนี้นอกจากคดีทำร้ายร่างกายแล้ว นายอาเหม็ด ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภายหลังจากที่เขาถูกพี่น้องของเขาโทรมาข่มขู่ ขอเงินบริจาคจากนายอาเหม็ด คนละ 2.3 ล้านบาท (100,000 ออสเตรเลียดอลลาร์)
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