คุมตัว 2 เยาวชน แง้นรถถอดป้ายหาเสียง สก.เขตสายไหม พรรคประชาชน
คุมตัว 2 เยาวชน แง้นรถถอดป้ายหาเสียง ภมร พลจันทร์ สก.เขตสายไหม พรรคประชาชน เจ้าตัวไม่ติดใจเอาความเพราะเห็นเป็นเยาวชน
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้รับรายงานว่า ได้มีผู้ขโมยและทำลายป้ายหาเสียงของ นายภมร พลจันทร์ ผู้สมัคร สก.เขตสายไหม ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ จากพรรคประชาชน
ผู้ประสานงาน พรรคประชาชน เขตสายไหม เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 2 มิ.ย. ตนและทีมงานได้ออกติดตั้งป้ายหาเสียง บริเวณเลียบคลองสองสายไหม แต่หลังจากติดตั้งไปได้เกือบ 20 ป้าย ได้เกิดฝนตกหนัก จึงตัดสินใจยุติภารกิจและเดินทางกลับ อย่างไรก็ตามหลังฝนหยุด ได้ย้อนกลับมาตรวจสอบป้ายที่ติดไว้ พบว่าป้ายที่เพิ่งติดไว้ได้หายไป 17 ป้าย และโดนกรีดทำลาย อีก 1 ป้าย จึงเดินทางเข้าแจ้งความที่ สน.สายไหม ในเช้าวันถัดมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สายไหม ให้ความร่วมมืออย่างดีในการสืบสวนผ่านกล้องวงจรปิดในพื้นที่ ขณะที่ทีมงานได้ลงตรวจสอบแกะรอย ขอดูกล้องจากคอนโดมิเนียม หรือจุดที่เคยติดป้ายหาเสียงไว้ เนื่องจากเราจำตำแหน่งได้ทุกจุด
หลังตรวจสอบทำให้พบพฤติกรรมผู้ต้องสงสัย ขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนถอดป้ายหาเสียงพรรคประชาชน จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ติดตามเส้นทางจากกล้องวงจรปิดจนพบรถต้องสงสัยและพบป้ายที่ถูกถอดกองอยู่ในบริเวณดังกล่าว โดยพบผู้กระทำเป็นเยาวชนอายุ 14 ปี จำนวน 2 คน
อย่างไรก็ตาม นายภมร พลจันทร์ ผู้สมัคร สก.เขตสายไหม หลังทราบว่าเป็นเยาวชน จึงไม่ดำเนินคดีอาญากับทั้ง 2 คน เพราะไม่ต้องการให้ต้องมีประวัติติดตัวไปตลอดชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้ผู้ปกครองเข้ารับทราบพฤติกรรม และลงบันทึกประจำวันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ พร้อมให้น้องทั้ง 2 คน มาติดป้ายคืนที่จุดเดิม ให้เหมือนเดิม
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