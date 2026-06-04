หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 4/6/69 เลข 6 ตัวออกอะไร วิเคราะห์เลขตำราสัตว์ สถิติวันพฤหัสบดี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 17:48 น.
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หวยลาว งวด 4 มิถุนายน 2569

หวยลาวงวดวันที่ 4 มิถุนายน 2569 คืนนี้อัปเดตเลข 6 ตัว วิเคราะห์แนวทางตัวเลขจากตำราสัตว์ และสถิติหวยออกวันพฤหัสบดี

กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลสลากพัฒนางวดประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ในค่ำคืนนี้ เริ่มประกาศผลตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย นักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ผ่านโซเชียลมีเดีย Laolottery Live ทาง Facebook และ YouTube หรือติดตามการรายงานผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ทันที

หวยลาวพัฒนา งวด 4 มิถุนายน 2569 (4 6 69)

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :

วิเคราะห์แนวทางตัวเลขจากตำราสัตว์

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : สิงโต (45) และ เสือ (86)
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : ปลาเล็ก (81) และ สุนัข (91)

ย้อนสถิติหวยลาวออกวันพฤหัสบดี

งวดวันที่ เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
28 พฤษภาคม 2569 680172 80172 0172 172 72
21 พฤษภาคม 2569 938769 38769 8769 769 69
14 พฤษภาคม 2569 979996 79996 9996 996 96
7 พฤษภาคม 2569 469700 69700 9700 700 00
30 เมษายน 2569 045292 45292 5292 292 92
23 เมษายน 2569 992179 92179 2179 179 79
9 เมษายน 2569 081478 81478 1478 478 78
2 เมษายน 2569 990643 90643 0643 643 43
3 พฤษภาคม 2567 037999 37999 7999 999 99

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 17:48 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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