หวยลาว
ตรวจผลหวยลาว 4/6/69 เลข 6 ตัวออกอะไร วิเคราะห์เลขตำราสัตว์ สถิติวันพฤหัสบดี
หวยลาวงวดวันที่ 4 มิถุนายน 2569 คืนนี้อัปเดตเลข 6 ตัว วิเคราะห์แนวทางตัวเลขจากตำราสัตว์ และสถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลสลากพัฒนางวดประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ในค่ำคืนนี้ เริ่มประกาศผลตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย นักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ผ่านโซเชียลมีเดีย Laolottery Live ทาง Facebook และ YouTube หรือติดตามการรายงานผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ทันที
หวยลาวพัฒนา งวด 4 มิถุนายน 2569 (4 6 69)
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
วิเคราะห์แนวทางตัวเลขจากตำราสัตว์
- สัตว์ใหญ่มาแรง : สิงโต (45) และ เสือ (86)
- สัตว์เล็กน่าจับตา : ปลาเล็ก (81) และ สุนัข (91)
ย้อนสถิติหวยลาวออกวันพฤหัสบดี
|งวดวันที่
|เลข 6 ตัว
|เลข 5 ตัว
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|28 พฤษภาคม 2569
|680172
|80172
|0172
|172
|72
|21 พฤษภาคม 2569
|938769
|38769
|8769
|769
|69
|14 พฤษภาคม 2569
|979996
|79996
|9996
|996
|96
|7 พฤษภาคม 2569
|469700
|69700
|9700
|700
|00
|30 เมษายน 2569
|045292
|45292
|5292
|292
|92
|23 เมษายน 2569
|992179
|92179
|2179
|179
|79
|9 เมษายน 2569
|081478
|81478
|1478
|478
|78
|2 เมษายน 2569
|990643
|90643
|0643
|643
|43
|3 พฤษภาคม 2567
|037999
|37999
|7999
|999
|99
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจผลหวยลาว 3 มิ.ย. 69 งวดวันพุธ เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติย้อนหลัง
- ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 2/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันอังคาร
- ตรวจผลหวยลาว 1 มิ.ย. 69 เลขเด็ดตำราสัตว์ เช็กรางวัลเลข 6 ตัว
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
ดาราวาไรตี้ วัย 43 ยิงตัวตาย พบศพในแม่น้ำ สู้อาการติดเหล้า-ยาเสพติด จบชีวิตสลด
32 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
หวิดสลด! เด็กติดลิฟต์ 2 ชั่วโมง รัวปุ่มฉุกเฉิน 35 ครั้ง แต่รปภ. เมินนึกว่าแกล้งเล่น
30 นาที ที่แล้ว
หวยลาว
ตรวจผลหวยลาว 4/6/69 เลข 6 ตัวออกอะไร วิเคราะห์เลขตำราสัตว์ สถิติวันพฤหัสบดี
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
อุ๊บ วิริยะ เดือด ถูกด่าดารามิจฉาชีพ ลั่น ดูแลหมาแมว 40 ปี หมดเงิน 20 ล้าน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
อั้ม พัชราภา จะเป็นลม อุ๊บ วิริยะ โพสต์สั่งเสียฝากแมว 50 ตัว เปิดใจโอน 2 หมื่นช่วย
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ส่องสินสอดหลัก 10 ล้าน! นุ กฤษฎา ยกขันหมากสู่ขอ นุ่น เนตรชนก เข้าพิธีแต่งงานชื่นมื่น
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ศิริกัญญา งงหนัก! เอาอะไรตัดสิทธิ บัตรคนจน พ่อ-แม่ หากลูกหักลดหย่อนภาษี
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ปู มัณฑนา ได้หมายศาล 315 หน้าจาก หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย ถามฟ้องปิดปากหรือไม่
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ส่งกำลังใจ! นางฟ้าซาลอน ป่วยหนัก ให้อาหารทางสายยาง ยันไม่ทอดทิ้งทุกการช่วยเหลือ
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สหรัฐฯ เจอหนอนแมลงวันกินเนื้อในสัตว์ครั้งแรกในรอบ 60 ปี มีโอกาสแพร่สู่คนได้
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์
ตัดแว่นที่ไหนดี? รวม 5 เช็กลิสต์เลือกร้านตัดแว่นที่ใช่ ในราคาคุ้มค่า
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดใจ 2 ร้านสุดปัง ถอดสูตรความสำเร็จเดลิเวอรีพร้อมลุย “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40”
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
แฟนบอลเตรียมเฮ! วงในเผย JAS ทุ่มหนักคว้า ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 รอเปิดตัวพรุ่งนี้
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ชายแต่งคล้ายตำรวจ ขี่มอเตอร์ไซค์ ไม่ใส่หมวกกันน็อก-ไร้ป้ายทะเบียน ผ่านด่านฉลุย
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“จุลพันธ์” ยืนยัน “ทักษิณ” ไม่ยุ่งกับการบริหารพรรคเพื่อไทย เลยจุดนั้นไปแล้ว
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
เฮ! กพช. ปรับเพิ่ม เบี้ยคนพิการ เป็น 1,000 บาท จ้างญาติช่วยดูแลได้เงินเดือนหมื่นแปด
6 ชั่วโมง ที่แล้ว