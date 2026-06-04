ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 5 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์
เช็กตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) วันนี้ 5 มิถุนายน เสิร์ฟความมันส์ 4 คู่รวด 2 สนามทวีปอเมริกา
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) ดำเนินมาถึงโปรแกรมการแข่งขันนัดสำคัญ แฟนกีฬาลูกยางทั่วโลกเตรียมรับชมความสนุกจากการดวลตบของทีมชาติชั้นนำ สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) จัดการแข่งขันกระจายออกเป็น 2 สนามหลักในทวีปอเมริกา
ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 (5 มิ.ย. 69)
โปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2569 มีคิวลงสนามทั้งหมด 4 คู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดใช้สนามแข่งขันเพียง 2 แห่ง ประกอบด้วยเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล และเมืองควิเบกซิตี้ ประเทศแคนาดา วันนี้จะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันที่สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน
- 02:30 น. ตุรกี พบ เนเธอร์แลนด์ (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
- 03:30 น. ยูเครน พบ เยอรมนี (สนามเมืองควิเบกซิตี้ ประเทศแคนาดา)
- 06:00 น. บราซิล พบ โดมินิกัน รีพับลิก (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
- 07:00 น. แคนาดา พบ สหรัฐอเมริกา (สนามเมืองควิเบกซิตี้ ประเทศแคนาดา)
การแข่งขันวันนี้มีความน่าสนใจหลายคู่ โดยเฉพาะการลงสนามของทีมเจ้าภาพทั้งสองประเทศ ทีมชาติบราซิลเตรียมจัดชุดใหญ่รับมือทีมชาติโดมินิกัน รีพับลิก ทีมชาติแคนาดาต้องเจองานหนักในการดวลกับทีมแกร่งอย่างสหรัฐอเมริกา
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