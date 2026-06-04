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ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 5 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 มิ.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 17:36 น.
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ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 5 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

เช็กตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) วันนี้ 5 มิถุนายน เสิร์ฟความมันส์ 4 คู่รวด 2 สนามทวีปอเมริกา

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) ดำเนินมาถึงโปรแกรมการแข่งขันนัดสำคัญ แฟนกีฬาลูกยางทั่วโลกเตรียมรับชมความสนุกจากการดวลตบของทีมชาติชั้นนำ สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) จัดการแข่งขันกระจายออกเป็น 2 สนามหลักในทวีปอเมริกา

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 (5 มิ.ย. 69)

โปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2569 มีคิวลงสนามทั้งหมด 4 คู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดใช้สนามแข่งขันเพียง 2 แห่ง ประกอบด้วยเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล และเมืองควิเบกซิตี้ ประเทศแคนาดา วันนี้จะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันที่สนามเมืองหนานจิง ประเทศจีน

  • 02:30 น. ตุรกี พบ เนเธอร์แลนด์ (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
  • 03:30 น. ยูเครน พบ เยอรมนี (สนามเมืองควิเบกซิตี้ ประเทศแคนาดา)
  • 06:00 น. บราซิล พบ โดมินิกัน รีพับลิก (สนามเมืองบราซิเลีย ประเทศบราซิล)
  • 07:00 น. แคนาดา พบ สหรัฐอเมริกา (สนามเมืองควิเบกซิตี้ ประเทศแคนาดา)

ตารางแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2569

การแข่งขันวันนี้มีความน่าสนใจหลายคู่ โดยเฉพาะการลงสนามของทีมเจ้าภาพทั้งสองประเทศ ทีมชาติบราซิลเตรียมจัดชุดใหญ่รับมือทีมชาติโดมินิกัน รีพับลิก ทีมชาติแคนาดาต้องเจองานหนักในการดวลกับทีมแกร่งอย่างสหรัฐอเมริกา

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80
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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