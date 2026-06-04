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อุ๊บ วิริยะ เดือด ถูกด่าดารามิจฉาชีพ ลั่น ดูแลหมาแมว 40 ปี หมดเงิน 20 ล้าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 17:36 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 17:51 น.
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อุ๊บ วิริยะ โต้ข่าวฝาก อั้ม พัชราภา เลี้ยงแมว 50 ตัว

อุ๊บ วิริยะ เคลียร์ดราม่าฝาก อั้ม พัชราภา เลี้ยงแมว 50 ตัว ยืนยันไม่เคยทักหา โต้คนด่ามิจฉาชีพ กางหลักฐานทุ่มเงินกว่า 20 ล้านบาท เลี้ยงสัตว์จรจัดเกือบ 40 ปี ย้ำชัดทำด้วยความเมตตา

ออกมาเคลื่อนไหวแล้วสำหรับ อุ๊บ วิริยะ นักปั้นมือทอง โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก วิริยะ พงษ์อาจหาญ โต้กระแสข่าวลือเรื่องฝาก อั้ม พัชราภา เลี้ยงแมวจำนวน 50 ตัว ยืนยันว่าไม่เคยทักไปขอให้นางเอกสาวมาดูแลน้องหมา ข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริง ส่วนประเด็นเรื่องน้องแมวเคยทักไปพูดคุยจริงเมื่อปีที่แล้วในช่วงที่กำลังเครียดและย่ำแย่หนัก แต่ปัจจุบันจัดการหาคนมารับดูแลสัตว์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วหากตนเองเป็นอะไรไป

พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงถึงกรณีถูกบางคนกล่าวหาว่าเป็นมิจฉาชีพ เล่าย้อนเรื่องราวชีวิตจากที่เคยรุ่งเรือง มีเงินทองนับล้านบาท มีทองใส่เต็มตัว แต่ปัจจุบันต้องมาเผชิญความลำบากจนแทบไม่มีค่าอาหารและทรายแมว จุดเริ่มต้นเกิดจากความเมตตาเมื่อกว่า 30 ปีก่อน เวลามีคนพบสัตว์ตกทุกข์ได้ยากก็มักจะนำมาให้ดูแล จากหนึ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เป็นนับร้อยชีวิต เลี้ยงดูฟูมฟักป้อนนมป้อนยาด้วยความสงสารเพราะกลัวสัตว์ตัวเล็ก ๆ จะไม่รอดชีวิต

ค่าใช้จ่ายในการดูแลตกตัวละ 30-40 บาทต่อวัน เมื่อคูณกับจำนวนนับร้อยตัวและระยะเวลาหลายสิบปี ทำให้เงินล้านที่มีค่อย ๆ หมดไป จนถึงขั้นหมดหนทางและเคยหันไปพึ่งพาคนใจบุญมีหน้ามีตาในสังคมแต่กลับได้รับเพียงความเงียบเฉย ความเครียดสะสมเคยทำให้คิดสั้นจบชีวิตตัวเอง แต่เมื่อเห็นแววตาของสัตว์นับร้อยที่รอคอยอาหารจึงเปลี่ยนใจอยู่สู้ต่อ หวังเพียงพยุงลมหายใจให้แมวจรรอดความหิวโหยไปได้อีกวัน พร้อมตั้งเป้าหมายจะกลับมาสร้างชื่อเสียงและเงินทองเพื่อช่วยเหลือสัตว์ต่อไป

“#ใครที่มาด่า หรือ #ว่าเราเป็นมิจฉาชีพ..โปรดอ่านดู….ชีวิตที่เคยรุ่งเรือง ของ #อุ๊บ #วิริยะ สู่หยาดน้ำตาเพื่อ 200 กว่าชีวิตที่บริสุทธิ์

ใครจะคิดว่าจากคนที่เคยมีเงินนับล้าน มีทองหยองเต็มตัว ในวันนี้ต้องมานั่งหมดหนทาง แม้แต่ค่าอาหารและทรายแมวก็แทบไม่มีจ่าย…

ย้อนกลับไปหลาย 10 ปีก่อน ด้วยความที่เราเป็นคนใจกว้างและเมตตา ใครเจอลูกแมวจรตกทุกข์ได้ยากก็มักจะเอามาส่งให้ เพราะรู้ว่าเราไม่เคยทอดทิ้ง จากหนึ่งตัว สองตัว เพิ่มเป็นนับร้อยชีวิตตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่เราเฝ้าฟูมฟัก ป้อนนม ป้อนยา ด้วยเหตุผลสั้น ๆ เพียงคำเดียวคือ “สงสาร” กลัวว่าถ้าปล่อยไปไอ้ตัวเล็ก ๆ เหล่านี้จะไม่มีชีวิตรอด

ค่าใช้จ่ายในการดูแลแมวจรตัวละ 30-40 บาทต่อวัน อาจดูไม่เยอะสำหรับใครบางคน แต่เมื่อคูณด้วยจำนวนเกือบร้อยชีวิต และระยะเวลานานหลายปี เงินล้านที่มีก็ค่อย ๆ หมดไปกับความเมตตานี้ จนถึงวันที่เราโพสต์ระบาย… มันคือวันที่เราหมดสิ้นทุกอย่างจริง ๆ เงินหมด หนทางตัน หันไปพึ่งใครที่คิดว่าเขามีใจบุญ มีหน้ามีตาในสังคม ก็กลับพบเพียงความเงียบเฉย…ไม่มีการตอบจากพวกเขา

วินาทีที่เราคิดจะจบชีวิตตัวเองลงเพราะความท้อแท้ สิ่งเดียวที่ฉุดรั้งเราไว้ ไม่ใช่ความกลัวตาย แต่คือแววตาของเด็ก ๆ นับร้อยตัวที่ยังรอคอยอาหาร เราตัดใจทิ้งพวกมันไปไม่ได้จริง ๆ… วันนี้เราไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย นอกจากการพยุงลมหายใจของแมวจรเหล่านี้ให้รอดพ้นจากความหิวโหยไปได้อีกวัน

….#เราต้องกลับมา..#ด้วยชื่อเสียงและเงินทอง#และพร้อมจะช่วยเหลือพวกสัตว์ต่อไป”

อุ๊บ วิริยะ โต้ข่าวโพสต์ฝากอั้มเลี้ยงแมว
ภาพจาก Facebook : วิริยะ พงษ์อาจหาญ

ต่อมา อุ๊บได้เปิดเผยยอดค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าอาหารสัตว์ตลอดเกือบ 30 ปี เป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาลดูแลแมวป่วยที่โรงพยาบาลเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท

เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ หมดเงินไปกับการเลี้ยงดูน้องหมาน้องแมวแล้วกว่า 20 ล้านบาท สามารถไปตรวจสอบประวัติกับทางสถานที่ได้ทั้งหมด พร้อมตัดพ้อทิ้งท้ายว่าคนที่ไม่ช่วยแล้วยังมาต่อว่าถือว่าไม่แฟร์ ย้ำจุดยืนชัดเจนว่าเป็นคนจริงและพิสูจน์ได้ทุกเรื่อง

อุ๊บ วิริยะ ร่ายยาวค่าใช้จ่ายเลี้ยงหมาแมว
ภาพจาก Facebook : วิริยะ พงษ์อาจหาญ
อุ๊บ วิริยะ ร่ายยาวค่าใช้จ่ายเลี้ยงหมาแมว-2
ภาพจาก Facebook : วิริยะ พงษ์อาจหาญ

อุ๊บ วิริยะ และอั้ม พัชราภา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 17:36 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 17:51 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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