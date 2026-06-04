พระพาย รมิดา ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกคู่ หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน

นับถอยหลังสู่วันวิวาห์! พระพาย รมิดา นางเอกช่อง 7 ปล่อยเซ็ตภาพพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกคู่ว่าที่เจ้าบ่าว “หนุน ชนน์ชนก” ลูกชายเนวิน ชิดชอบ
หลังจากที่ หนุน ชนน์ชนก ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวดีกรีนางเอกดังช่อง 7 อย่าง พระพาย รมิดา แต่งงานกลางสนามฟุตบอลช้างอารีนา (Chang Arena) จ.บุรีรัมย์ ฉลองครบรอบ 6 ปีไปเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา
ลูกชายเนวิน ขอแต่งงาน ‘พระพาย รมิดา’ นางเอกดัง ขึ้นแท่นสะใภ้บุรีรัมย์
ล่าสุด 3 มิถุนายน 2569 พระพาย รมิดา ได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดแสนจะโรแมนติกคู่กับว่าที่เจ้าบ่าว หนุน ชนน์ชนก ลูกชายของเนวิน ชิดชอบ ด้วยบรรยากาศย่านเมืองเก่าที่สวยงามมาก แถมแต่ละรูปก็ถ่ายทอดความรักออกมาได้อย่างดีเยี่ยม เรียกได้ว่าหลายคนชะเง้อคอรอคอยที่จะให้ถึงวันแต่งงานจริง ๆ ของ พระพายและหนุน ชนน์ชนก เสียแล้ว ว่าจะสวยหล่อออร่าขนาดไหน
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อ้างอิงจาก : IG prapyeramida
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