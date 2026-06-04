ข่าวการเมือง

ศิริกัญญา งงหนัก! เอาอะไรตัดสิทธิ บัตรคนจน พ่อ-แม่ หากลูกหักลดหย่อนภาษี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 16:35 น.
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ศิริกัญญา งงหนัก! เอาอะไรตัดสิทธิ บัตรคนจน พ่อ-แม่ หากลูกหักลดหย่อนภาษี

ศิริกัญญา งงหนัก! เอาอะไรตัดสิทธิ บัตรคนจน พ่อ-แม่ หากลูกหักลดหย่อนภาษี ชี้การตัดสิทธิคือการทำโทษลูกกตัญญู

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “นี่มันเกณฑ์อะไรกัน ลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาท ให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน 60 ปี และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท เท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000

แต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่ พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการทันที ทั้งๆ ที่เกณฑ์รายได้หากจะได้บัตรสวัสดิการคือ ไม่เกิน 100,000 บาท ลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อแม่ยังไงก็ไม่เกิน 60,000 บาท เอาอะไรไปตัดสิทธิ์เค้า…??? กลายเป็นทำโทษลูกกตัญญู ถ้าให้ลดหย่อนอุปการะบุพการี 100,000 บาทก็ว่าไปอย่าง”

โพสต์ของ ศิริกัญญา
FB/ Sirikanya Tansakun – ศิริกัญญา ตันสกุล

จากโพสต์ดังกล่าวมาจากกรณี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยต่อสื่อเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ที่ผ่านมา ถึงการปรับเกณฑ์ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยระบุว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิจะไม่สามารถนำการเลี้ยงดูบุพการีไปลดหย่อนภาษีได้ มิเช่นนั้นบุพการีจะถูดตัดสิทธิ์ทันที

อย่างไรก็ตาม นายเอกนิติ เผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสิ่งสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อน และไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งไม่ได้มีการทบทวนสิทธิมานาน เพราะฉะนั้น จึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริง ๆ ก่อน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 16:35 น.
66
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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