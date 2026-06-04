อั้ม พัชราภา จะเป็นลม อุ๊บ วิริยะ โพสต์สั่งเสียฝากแมว 50 ตัว เปิดใจโอน 2 หมื่นช่วย

อั้ม พัชราภา แจงโอน 2 หมื่นช่วย ‘อุ๊บ วิริยะ’ ดูแลสัตว์ ตอบชัดประเด็นโพสต์สั่งเสียฝากเลี้ยงแมว 50 ตัว ยอมรับมีกำลัง แต่ขาดคนช่วยดูแล
นักปั้นมือทอง อุ๊บ วิริยะ ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตในช่วงที่แย่ ดูแลสัตว์อยู่ที่พักเดิม 50 ตัว (ในห้อง 40 ตัว นอกห้อง 10 ตัว) และที่ต่างจังหวัดอีกเป็นร้อยตัว เคยทักไปขอยืมเงินคนในวงการเพื่อมาดูแลหมาแมว แต่กลับถูกเมินใส่ เจ้าตัวเล่าว่าในช่วงที่ชีวิตย่ำแย่มาก ๆ เคยเหลือเงินไม่ถึง 100 บาท และไม่สามารถไปขอใครได้เลย ทั้งที่อดีตเคยมีเงินเป็นหลักล้านและมีทองคำเป็น 100 บาท ทำให้ได้บทเรียนสอนใจว่าตัวเองจะจนไม่ได้อีกแล้ว
พอถึงจุดที่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากลูกรักบางคน โดยขอเพียงแค่หลักพันคือ 1,000 – 2,000 บาท ไม่ได้ขอเป็นหมื่นเป็นแสน เจ้าตัวเปรียบเปรยว่าค่าถุงยางยังไม่พอเลยด้วยซ้ำ แต่บางคนกลับอ้างว่าไม่มีเงิน หรือบางคนก็อ่านข้อความแต่ไม่ตอบ
ตอนนี้จึงไม่ไปรบกวนใครแล้ว หากจะขอก็นาน ๆ ที
อุ๊บ วิริยะ เผยความรู้สึกเสียใจและน้อยใจคนใกล้ตัว โดยเฉพาะระดับนางงามมงกุฎใหญ่ที่ทักไปแล้วอ่านแต่ไม่ตอบ ทั้งที่เวลาอีกฝ่ายมีงาน ตนก็ไปช่วยฟรีตลอด ตนรู้สึกว่าคนในวงการเวลากินข้าวหม้อเดียวกันก็ควรจะช่วยเหลือกัน ไม่ใช่รอให้เป็นเคสใหญ่ข่าวใหญ่ถึงจะช่วย
ในขณะที่ อั้ม พัชราภา ได้โอนเงินมาช่วยเหลือถึง 20,000 บาท เนื่องในวันเกิดของอั้มเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา
ล่าสุด อั้ม พัชราภา ถูกผู้สื่อข่าวถามประเด็นที่เกิดขึ้น เธออธิบายว่า “ทราบเรื่องจากพี่เฮเลน ติดต่อผ่านพี่เฮเลนค่ะ จริง ๆ อั้มเป็นคนช่วยน้องหมาของตัวเองอยู่แล้ว และช่วยน้องหมาตามที่ต่าง ๆ อยู่แล้ว ไม่เคยติดต่อกับพี่อุ๊บเลย แต่พี่เฮเลนติดต่อมาว่าพี่อุ๊บขอความช่วยเหลือ เราก็เลยโอนเงินไปให้
จริง ๆ อั้มเจอพี่อุ๊บมานานมากแล้ว ตั้งแต่เด็ก ๆ พี่อุ๊บไม่ใช่ผู้จัดการ แต่เคยดูแลอั้มช่วงหนึ่ง ประมาณ 3-4 เดือน จำไม่ได้แล้ว มันเป็นเรื่องนานมากแล้ว แต่ก็ยังจำพี่อุ๊บได้”
ผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีที่ อุ๊บ วิริยะ เคยโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 คล้ายเป็นการส่งเสีย หากตนเป็นอะไรไป ขอให้อั้มรับน้องแมวในห้อง 40 ตัว และนอกห้อง 10 ตัวไปเลี้ยงด้วย ด้าน อั้ม พัชราภา เผยว่า “ตอนนี้อั้มก็จะเป็นลมแล้ว คือกำลังเลี้ยงเราอาจจะพอมี แต่เราไม่มีคนที่จะมาเลี้ยงน้องหมา เพราะไม่มีใครรับอาชีพด้านนี้เลย ต้องเก็บอึ เก็บหลาย ๆ อย่าง ทั้งล้างห้องและล้างคอก มันยากมากจริง ๆ เราไม่สามารถที่จะดูแลได้”
จากนั้นมีถูกถามต่อว่า อุ๊บ วิริยะ ได้ทักมาสอบถามเรื่องการแบ่งสัตว์เลี้ยงไปหรือไม่ ฝั่งดาราสาวตอบกลับว่า “ไม่มีค่ะ” เคยได้ยินอยู่ว่าอีกฝ่ายเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก แต่พี่อุ๊บไม่ได้ให้อั้มเอาน้องหมาไปเลี้ยง อั้มไม่ทราบเรื่องนี้
ในเวลาต่อมา อุ๊บ วิริยะ ออกมาโต้ข่าวประเด็นโพสต์ฝากเลี้ยง เผยว่า “ไม่ได้ทักให้อั้มมาเลี้ยงน้องหมานะครับ ข่าวไม่มีมูลอีก เรื่องน้องแมวเคยทักไปจริง เป็นปีแล้ว ช่วงที่เครียดๆและย่ำแย่ คนก็เอามาเป็นประเด็นอีก และน้องแมวตอนนี้ก็มีคนรับดูแลแล้วครับ ถ้าพี่อุ๊บเป็นอะไรไป”
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