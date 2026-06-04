ส่องสินสอดหลัก 10 ล้าน! นุ กฤษฎา ยกขันหมากสู่ขอ นุ่น เนตรชนก เข้าพิธีแต่งงานชื่นมื่น

นุ กฤษฎา ยกขันหมากสู่ขอ นุ่น เนตรชนก เข้าพิธีแต่งงานชื่นมื่น แฟนลิเกแห่จับจ้องสินสอดหลักสิบล้าน ทั้งเงินสดและทองคำ
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวคนใหม่ของวงการลิเก เมื่อนางเอกลิเกสายฮาชื่อดัง นุ่น เนตรชนก เจ้าของบทบาทและฉายา นุ่น ดำดง ได้เข้าพิธีวิวาห์สุดหวานชื่นกับแฟนหนุ่มพระเอกลิเกคณะดัง นุ กฤษฎา บารมี เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (4 มิ.ย. 69) โดยงานแต่งจัดขึ้นที่ NIRAHN พุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ท่ามกลางบรรยากาศสุดชื่นมื่นและอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรัก
บรรยากาศภายในงานแต่งงานของ นุ กฤษดา และ นุ่น เนตรชนก คึกคักสนุกสนาน และอบอุ่นไปด้วยครอบครัวจากทั้งสองฝ่าย รวมถึงเพื่อนพ้องในวงการลิเก และนอกจากนั้น นุ-นุ่น ยังเปิดโอกาสให้แฟนพ่อ ๆ แม่ ๆ แฟนลิเกเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานวิวาห์ครั้งนี้ด้วย ทั้งยังมีการไลฟ์สดผ่านโซเชียลเพื่อแฟนคลับที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานด้วย
สำหรับสิ่งที่หลายคนจับตามองในงานแต่งงานของคู่ พระเอกและนางเอกลิเกชื่อดังครั้งนี้ นั่นก็คือ สินสอด นั่นเอง โดย นุ กฤษฎา หอบสินสอดทองหมั้นแห่ขบวนขันหมากสุดตระการตามาสู่ขอ นุ่น เนตรชนก อย่างสมเกียรเจ้าสาวคนสวย ประกอบด้วย เงินสด 10 ล้านบาท และ ทองคำหนักรวมกว่า 30 บาท
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อ้างอิงจาก : FB ลิเกคณะรุ่งฟ้า กฤษฎา บารมี
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