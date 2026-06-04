บันเทิง

ปู มัณฑนา ได้หมายศาล 315 หน้าจาก หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย ถามฟ้องปิดปากหรือไม่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 15:58 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 15:58 น.
63
"ปู มัณฑนา" ได้หมายศาล 315 หน้าจาก "หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย" ถามฟ้องปิดปากหรือไม่

“ปู มัณฑนา” ได้หมายศาล 315 หน้าจาก “หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย” ถามฟ้องปิดปากหรือไม่ ลั่นสู้เต็มที่ พร้อมประกาศรายชื่อ 10 บุคคลขอให้ร่วมเป็นพยาน

ปู มัณฑนา อดีตนักแสดงชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมภาพหมายศาล ระบุว่า เช้านี้ก็ได้รับหมายศาลจากคุณหนุ่ม กรรชัย และทนายตุ๋ย เพิ่มมาอีก 1 หมายค่ะ ฟ้องมา 315 หน้าค่ะ ปล.ตุ๋ยนำคดีตุ๋ยที่ฟ้องคุณปูมาใส่ในสำนวนคดีของหนุ่มที่เพิ่งฟ้องมาใหม่ทำไมจ้ะตุ๋ย555 ปูก็แปลกใจเหมือนกันนะคะ…ว่าหนุ่มกับตุ๋ยฟ้องปิดปากหรือเปล่า…ทนายตุ๋ยได้อ่านคำแนะนำจากประธานศาลฎีกาล่าสุดบ้างมั๊ย…

(ประธานศาลฎีกา (นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์) ได้ลงนามใน “คำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาโดยไม่สุจริต” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางให้ศาลยุติธรรมตรวจสอบและ “ยกฟ้อง” คดีที่มีลักษณะเป็นการ “ฟ้องปิดปาก” (Anti-SLAPP) ในชั้นตรวจฟ้อง เพื่อสกัดกั้นการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งประชาชน)

อุตส่าห์อยู่นิ่ง ๆ อยู่เงียบ ๆ เล่านิทาน เขียนพลอตละคร แสดงความคิดเห็นตามประสาคนธรรมดา แต่ดูเหมือนจะยังเป็นที่สนใจของใครบางคนอยู่เสมอ 555

บางครั้งก็อดสงสัยไม่ได้ว่า ทุกโพสต์ ทุกสเตตัส ทุกนิทานที่คุณปูเขียน จะมีคนคอยอ่าน คอยติดตาม และคอยแคปเก็บไว้ตลอดเวลาหรืออย่างไร เรียกได้ว่าติดตามผลงานกันเหนียวแน่นยิ่งกว่าแฟนคลับเสียอีก

ส่วนเรื่องคดีความนั้น ดิฉันขอใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม และขอให้ข้อเท็จจริงเป็นผู้พิสูจน์ทุกอย่าง ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ใหญ่ที่เคารพ เพื่อนพี่น้องที่รักเป็นพยานแก่ดิฉัน จักขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

  1. อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
  2. พี่นพรัฐ พรวนสุข
  3. พี่ทนายชูชาติ กันภัย
  4. น้องเบียร์ เดอะวอยซ์
  5. ทนายธรรมราช สาระปัญญา
  6. พี่พัช กฤษอนงค์ สุวรรณภักดี
  7. ทนายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน
  8. น้องปุย (โหนกระแส เทป 9 กรกฎาคม 2567)
  9. สมาคมอาหวังแห่งประเทศไทย
  10. ทนายแก้ว มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล (ดิฉันว่าจ้างให้ทำคดีนะคะ ไม่ได้ว่าจ้างให้ไปมีปัญหากับใคร)

ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เสมอค่ะ และสำหรับผู้ที่คอยติดตามทุกโพสต์ของคุณปูอย่างใกล้ชิด…ก็ขอขอบคุณเช่นกันค่ะ เพราะไม่ว่าจะโพสต์อะไร ดูเหมือนจะไม่เคยพลาดสายตาเลยจริง ๆ

โพสต์ของ ปู มัณฑนา
FB/ Pou Mantana

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อุ๊บ วิริยะ โต้ข่าวฝาก อั้ม พัชราภา เลี้ยงแมว 50 ตัว บันเทิง

อุ๊บ วิริยะ เดือด ถูกด่าดารามิจฉาชีพ ลั่น ดูแลหมาแมว 40 ปี หมดเงิน 20 ล้าน

16 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาแล้ว! ปฏิทินคำชะโนด 16/6/69 ดูด่วนก่อนอั้น งวดก่อนออกตรงชุดเลขท้าย

17 นาที ที่แล้ว
นับถอยหลังวันวิวาห์! พระพาย รมิดา นางเอกช่อง 7 ปล่อยเซ็ตภาพพรีเวดดิ้งคู่ หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน บันเทิง

พระพาย รมิดา ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกคู่ หนุน ชนน์ชนก ลูกชายเนวิน

36 นาที ที่แล้ว
อั้ม พัชราภา ตอบชัดปม อุ๊บ วิริยะ ฝากฝังแมว 50 ตัว บันเทิง

อั้ม พัชราภา จะเป็นลม อุ๊บ วิริยะ โพสต์สั่งเสียฝากแมว 50 ตัว เปิดใจโอน 2 หมื่นช่วย

57 นาที ที่แล้ว
ส่องสินสอด 40 ล้าน นุ กฤษฎา ยกขันหมากสู่ขอ นุ่น เนตรชนก เข้าพิธีแต่งงานชื่นมื่น บันเทิง

ส่องสินสอดหลัก 10 ล้าน! นุ กฤษฎา ยกขันหมากสู่ขอ นุ่น เนตรชนก เข้าพิธีแต่งงานชื่นมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริกัญญา งงหนัก! เอาอะไรตัดสิทธิ บัตรคนจน พ่อ-แม่ หากลูกหักลดหย่อนภาษี ข่าวการเมือง

ศิริกัญญา งงหนัก! เอาอะไรตัดสิทธิ บัตรคนจน พ่อ-แม่ หากลูกหักลดหย่อนภาษี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปู มัณฑนา&quot; ได้หมายศาล 315 หน้าจาก &quot;หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย&quot; ถามฟ้องปิดปากหรือไม่ บันเทิง

ปู มัณฑนา ได้หมายศาล 315 หน้าจาก หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย ถามฟ้องปิดปากหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ! นางฟ้าซาลอน ป่วยหนัก ให้อาหารทางสายยาง ยันไม่ทอดทิ้งทุกการช่วยเหลือ บันเทิง

ส่งกำลังใจ! นางฟ้าซาลอน ป่วยหนัก ให้อาหารทางสายยาง ยันไม่ทอดทิ้งทุกการช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เจอหนอนแมลงวันกินเนื้อในสัตว์ครั้งแรกในรอบ 60 ปี มีโอกาสแพร่สู่คนได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

ตัดแว่นที่ไหนดี? รวม 5 เช็กลิสต์เลือกร้านตัดแว่นที่ใช่ ในราคาคุ้มค่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.ขอนแก่น แจงปมฉีดยาผิดคน เหตุผู้ป่วยชื่อซ้ำกัน พร้อมขอโทษ ดูแลอย่างใกล้ชิด ข่าว

รพ.ขอนแก่น แจงปมฉีดยาผิดคน เหตุผู้ป่วยชื่อซ้ำกัน พร้อมขอโทษ ดูแลอย่างใกล้ชิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนัส ไทยล้วน โต้เดือดปมตัดงบทำปฏิทินประกันสังคม ข่าว

พนัส ไทยล้วน ซัดคนตัดงบปฏิทินประกันสังคม แค่ 10 บาท ชี้คือความผูกพัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! สตรีมเมอร์หนุ่ม ถูกรถบรรทุกพุ่งชนดับคาไลฟ์ ขณะปั่นจักรยานกลางถนน บันเทิง

สลด! สตรีมเมอร์หนุ่ม ถูกรถบรรทุกพุ่งชนดับคาไลฟ์ ขณะปั่นจักรยานกลางถนน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 4 มิ.ย. วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 4 มิ.ย.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดใจ 2 ร้านสุดปัง ถอดสูตรความสำเร็จเดลิเวอรีพร้อมลุย “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนบอลเตรียมเฮ! วงในเผย JAS ทุ่มหนักคว้า ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 รอเปิดตัวพรุ่งนี้ ข่าวกีฬา

แฟนบอลเตรียมเฮ! วงในเผย JAS ทุ่มหนักคว้า ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 รอเปิดตัวพรุ่งนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายแต่งคล้ายตำรวจ ขี่มอเตอร์ไซค์ ไม่ใส่หมวกกันน็อก-ไร้ป้ายทะเบียน ผ่านด่านฉลุย ข่าว

ชายแต่งคล้ายตำรวจ ขี่มอเตอร์ไซค์ ไม่ใส่หมวกกันน็อก-ไร้ป้ายทะเบียน ผ่านด่านฉลุย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” ยืนยัน “ทักษิณ” ไม่ยุ่งกับการบริหารพรรคเพื่อไทย เลยจุดนั้นไปแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เฮ! กพช. ปรับเพิ่ม เบี้ยคนพิการ เป็น 1,000 บาท จ้างญาติช่วยดูแลได้เงินเดือนหมื่นแปด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตุ๊ก ดวงตา เปิดภาพย้อนวัย 46 ปีก่อน ข่าวดารา

ชีวิตปัจจุบัน นางเอกในตำนาน อวดภาพย้อนวัยใส 46 ปีก่อน สวยอมตะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วิกรม ราชานมดิบ ท้าดวลหมัด ท็อป LazyLoxy ลั่น มาสอนมารยาทบนสังเวียนหน่อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” รอใบบริสุทธิ์ เพื่อยื่นปลดกำไล EM หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสลากกาชาดจังหวัดสตูล ปี 2569 ผู้ว่าฯ สตูล ส่งมอบรถฟอร์จูนเนอร์-รถไฟฟ้าแจคู ให้สองผู้โชคดี ข้าราชการ เศรษฐกิจ

2 ข้าราชการดวงเฮง ได้รางวัล รถฟอร์จูนเนอร์-รถไฟฟ้า สลากกาชาดสตูล 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ชมภาพวินาที “คิม จอง-อึน” แสดงความยินดีกับผู้เล่น “แนโกฮยัง” หลังคว้าแชมป์ AFC หญิง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ประณามเพจเฟซบุ๊ก บิดเบือนภาพรั้วชายแดน ย้่ำไม่ใช่ประตูเข้าออก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 15:58 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 15:58 น.
63
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว! ปฏิทินคำชะโนด 16/6/69 ดูด่วนก่อนอั้น งวดก่อนออกตรงชุดเลขท้าย

เผยแพร่: 4 มิถุนายน 2569
GOC Prime

GOC Prime แพลตฟอร์มเทรดครบวงจรที่ตอบโจทย์นักลงทุนทุกสไตล์

เผยแพร่: 4 มิถุนายน 2569
ศิริกัญญา งงหนัก! เอาอะไรตัดสิทธิ บัตรคนจน พ่อ-แม่ หากลูกหักลดหย่อนภาษี

ศิริกัญญา งงหนัก! เอาอะไรตัดสิทธิ บัตรคนจน พ่อ-แม่ หากลูกหักลดหย่อนภาษี

เผยแพร่: 4 มิถุนายน 2569
ส่งกำลังใจ! นางฟ้าซาลอน ป่วยหนัก ให้อาหารทางสายยาง ยันไม่ทอดทิ้งทุกการช่วยเหลือ

ส่งกำลังใจ! นางฟ้าซาลอน ป่วยหนัก ให้อาหารทางสายยาง ยันไม่ทอดทิ้งทุกการช่วยเหลือ

เผยแพร่: 4 มิถุนายน 2569
Back to top button