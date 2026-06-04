ปู มัณฑนา ได้หมายศาล 315 หน้าจาก หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย ถามฟ้องปิดปากหรือไม่
“ปู มัณฑนา” ได้หมายศาล 315 หน้าจาก “หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย” ถามฟ้องปิดปากหรือไม่ ลั่นสู้เต็มที่ พร้อมประกาศรายชื่อ 10 บุคคลขอให้ร่วมเป็นพยาน
ปู มัณฑนา อดีตนักแสดงชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมภาพหมายศาล ระบุว่า เช้านี้ก็ได้รับหมายศาลจากคุณหนุ่ม กรรชัย และทนายตุ๋ย เพิ่มมาอีก 1 หมายค่ะ ฟ้องมา 315 หน้าค่ะ ปล.ตุ๋ยนำคดีตุ๋ยที่ฟ้องคุณปูมาใส่ในสำนวนคดีของหนุ่มที่เพิ่งฟ้องมาใหม่ทำไมจ้ะตุ๋ย555 ปูก็แปลกใจเหมือนกันนะคะ…ว่าหนุ่มกับตุ๋ยฟ้องปิดปากหรือเปล่า…ทนายตุ๋ยได้อ่านคำแนะนำจากประธานศาลฎีกาล่าสุดบ้างมั๊ย…
(ประธานศาลฎีกา (นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์) ได้ลงนามใน “คำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาโดยไม่สุจริต” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางให้ศาลยุติธรรมตรวจสอบและ “ยกฟ้อง” คดีที่มีลักษณะเป็นการ “ฟ้องปิดปาก” (Anti-SLAPP) ในชั้นตรวจฟ้อง เพื่อสกัดกั้นการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งประชาชน)
อุตส่าห์อยู่นิ่ง ๆ อยู่เงียบ ๆ เล่านิทาน เขียนพลอตละคร แสดงความคิดเห็นตามประสาคนธรรมดา แต่ดูเหมือนจะยังเป็นที่สนใจของใครบางคนอยู่เสมอ 555
บางครั้งก็อดสงสัยไม่ได้ว่า ทุกโพสต์ ทุกสเตตัส ทุกนิทานที่คุณปูเขียน จะมีคนคอยอ่าน คอยติดตาม และคอยแคปเก็บไว้ตลอดเวลาหรืออย่างไร เรียกได้ว่าติดตามผลงานกันเหนียวแน่นยิ่งกว่าแฟนคลับเสียอีก
ส่วนเรื่องคดีความนั้น ดิฉันขอใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม และขอให้ข้อเท็จจริงเป็นผู้พิสูจน์ทุกอย่าง ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ใหญ่ที่เคารพ เพื่อนพี่น้องที่รักเป็นพยานแก่ดิฉัน จักขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
- อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
- พี่นพรัฐ พรวนสุข
- พี่ทนายชูชาติ กันภัย
- น้องเบียร์ เดอะวอยซ์
- ทนายธรรมราช สาระปัญญา
- พี่พัช กฤษอนงค์ สุวรรณภักดี
- ทนายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน
- น้องปุย (โหนกระแส เทป 9 กรกฎาคม 2567)
- สมาคมอาหวังแห่งประเทศไทย
- ทนายแก้ว มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล (ดิฉันว่าจ้างให้ทำคดีนะคะ ไม่ได้ว่าจ้างให้ไปมีปัญหากับใคร)
ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เสมอค่ะ และสำหรับผู้ที่คอยติดตามทุกโพสต์ของคุณปูอย่างใกล้ชิด…ก็ขอขอบคุณเช่นกันค่ะ เพราะไม่ว่าจะโพสต์อะไร ดูเหมือนจะไม่เคยพลาดสายตาเลยจริง ๆ
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