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ดาราวาไรตี้ วัย 43 ยิงตัวตาย พบศพในแม่น้ำ สู้อาการติดเหล้า-ยาเสพติด จบชีวิตสลด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 15:59 น.
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แมตต์ บราวน์ ดาราเรียลลิตี้วัย 43 ปี จบชีวิตตัวเอง พบร่างลอยในแม่น้ำ

แมตต์ บราวน์ ดารารายการเรียลลิตี้ ยิงตัวตาย ร่างลอยในแม่น้ำ ผลชันสูตรชี้จบชีวิตตัวเองพร้อมพบสารเสพติด น้องชายเผยพี่สู้กับอาการติดแอลกอฮอล์-ยาเสพติดมานาน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวเศร้า แมตต์ บราวน์ ดารารายการเรียลลิตี้ทีวี Alaskan Bush People เสียชีวิตลงแล้วในวัย 43 ปี หลังจากพลเมืองดีโทรศัพท์แจ้งสายด่วน 911 ว่าเห็นผู้ชายนั่งอยู่ในน้ำตื้นบริเวณแม่น้ำโอคาโนแกน ทางตอนใต้ของเมืองโอโรวิลล์ รัฐวอชิงตัน ก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะคว่ำหน้าลงไปในน้ำและลอยไปตามกระแส ในเวลาต่อมาตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และทีมกู้ภัยเร่งออกค้นหาแต่ไม่พบร่าง

แบร์ น้องชายของแมตต์ สังเกตว่าพี่ชายหายตัวไปหลายวันจึงแจ้งข่าวให้ผู้ติดตามบนโลกออนไลน์ทราบ ครอบครัวเริ่มออกค้นหาทันที เจมี แฟนสาวของแมตต์ และ โนอาห์ น้องชายอีกคน เร่งค้นหาอย่างเต็มที่

ทีมกู้ภัยและครอบครัวพบร่างของแมตต์ในเวลาต่อมา ร่างของเขาลอยไปตามน้ำห่างจากจุดที่พบเห็นครั้งสุดท้าย โนอาห์เป็นคนแรกที่เห็นร่างพี่ชายลอยอยู่ไกลออกไป เขาช่วยเจ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมาจากน้ำและยืนยันตัวตนว่านั่นคือร่างของพี่ชาย

เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพของเทศมณฑลโอคาโนแกนระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นการจบชีวิตตัวเองด้วยปืนหนึ่งนัดที่ศีรษะ กระสุนปืนทำให้เขาล้มลงไปในแม่น้ำและร่างจมลงใต้น้ำ รายงานยังระบุว่าเขามีสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกายขณะเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจพบปืนพกตกอยู่ริมน้ำบริเวณที่เขาหายตัวไปครั้งแรก ครอบครัวจะนำร่างของเขากลับไปประกอบพิธีศพต่อไป

แมตต์ บราวน์ อดีตดารารายการ Alaskan Bush People-2

น้องชายเปิดเผยเพิ่มเติมว่าพี่ชายต่อสู้กับอาการติดแอลกอฮอล์และยาเสพติด รวมถึงปัญหาอื่นที่เขาเก็บเป็นความลับจากสาธารณชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ครอบครัวบราวน์ออกแถลงการณ์ไว้อาลัยระบุข้อความว่าได้สูญเสียลูกชาย พี่ชาย ลุง และเพื่อนอันเป็นที่รักไปพร้อมกับหัวใจที่แตกสลาย แมตต์เป็นดาราดังในสายตาผู้ชมหลายล้านคน แต่สำหรับครอบครัว เขาเป็นมากกว่านั้น

เนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า แมตต์เป็นคนฉลาด อยากรู้อยากเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ และหลงใหลในโลกใบนี้ เขาเป็นนักกิจกรรมกลางแจ้ง ชาวประมง คนขับเรือ และศิลปินที่มีพรสวรรค์ ทั้งยังเป็นคนรักการผจญภัย ธรรมชาติ ค้นพบสิ่งใหม่ มีจิตใจดี เมตตา เสียสละเวลา และชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

สำหรับ แมตต์ บราวน์ เป็นดารายุคบุกเบิกของรายการ Alaskan Bush People ทางช่อง Discovery Channel เป็นรายการที่นำเสนอวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองนอกระบบของครอบครัวบราวน์ในป่าลึกของรัฐอะแลสกา รายการออกอากาศยาวนาน 14 ซีซัน แมตต์ปรากฏตัวในรายการเกือบ 80 ตอนก่อนที่รายการจะจบลงในปี 2565

อย่างไรก็ดี รายงานข่าวก่อนหน้านี้ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างแมตต์กับสมาชิกครอบครัวหลายคนมีปัญหาและขาดการติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมา

แมตต์ บราวน์ อดีตดารารายการ Alaskan Bush People

ข้อมูลจาก : thesun (1), (2)

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 15:59 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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