รพ.ขอนแก่น แจงปมฉีดยาผิดคน เหตุผู้ป่วยชื่อซ้ำกัน พร้อมขอโทษ ดูแลอย่างใกล้ชิด
รพ.ขอนแก่น ร่อนแถลง ชี้แจงปมฉีดยาผิดคน เหตุผู้ป่วยชื่อซ้ำกัน พร้อมขอโทษ ดูแลอย่างใกล้ชิด สั่งทบทวนระบบความปลอดภัยใหม่
จากกรณีชายรายหนึ่งโพสต์เรื่องราวขณะรอรับการตรวจรักษาภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น หลังพยาบาลนำยามาฉีดให้ผิดคน ซึ่งเจ้าตัวได้ทักท้วงไปแล้วว่าไม่ใช่ชื่อของตน จนต่อมาระบุว่าเป็นเพียงน้ำเกลือ โดยเป็นการทดสอบการไหลเวียนเลือดของผู้ป่วย
โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีดังกล่าว ระบุว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลา 15.50 น. ผู้ป่วยชาย อายุ 48 ปี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยอาการวูบหมดสติ โดยก่อนเกิดเหตุมีอาการตาพร่ามัวประมาณ 4 ชั่วโมง แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่า Syncope (อาการวูบ หมดสติ) ร่วมกับเฝ้าระวังภาวะ Seizure (อาการชัก) และรับไว้สังเกตอาการเพื่อรอการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท
ขณะเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สื่อสารได้ปกติ ไม่มีอาการหน้ามืดหรือใจสั่น สัญญาณทางระบบประสาทอยู่ในเกณฑ์ปกติ แพทย์จึงวางแผนติดตามอาการ พร้อมนัดตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT Brain) และตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
วันที่ 3 มิถุนายน 2569 ในช่วงเช้า ผู้ป่วยได้แจ้งความประสงค์ขอกลับบ้านเนื่องจากรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้ว แต่แพทย์เห็นควรว่าควรรอการตรวจเพิ่มเติมตามแผนการรักษา จึงยังไม่อนุญาตให้กลับบ้าน
ต่อมาเวลาประมาณ 14.00 น. ขณะพยาบาลเข้าให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยได้มีการตรวจสอบชื่อผู้ป่วยก่อนให้ยา แต่พบภายหลังว่าเกิดความคลาดเคลื่อนในการระบุตัวบุคคล เนื่องจากมีผู้ป่วยอีกเตียงหนึ่งที่มีชื่อซ้ำกัน อย่างไรก็ตามก่อนมีการให้ยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยได้ทักท้วงว่ายาดังกล่าวไม่น่าจะเป็นยาของตนเอง
พยาบาลจึงตรวจสอบข้อมูลซ้ำทันที และพบความคลาดเคลื่อนดังกล่าว โดยในขั้นตอนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย มีเพียงการฉีดสารน้ำเกลือ เพื่อทดสอบความพร้อมของสายให้น้ำเกลือ (Flush/Test IV Line) เท่านั้น ยังไม่มีการให้ยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วยแต่อย่างใด
หลังทราบเหตุการณ์ พยาบาลผู้เกี่ยวข้องได้กล่าวขอโทษและแสดงความเสียใจต่อผู้ป่วยทันที พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ตามระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล มีการประเมินอาการ ติดตามสัญญาณชีพ และเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด รวมถึงรายงานต่อหัวหน้าหอผู้ป่วย เวรตรวจการพยาบาล และผู้บริหารทางการพยาบาล ตามลำดับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แพทย์เวร พยาบาลหัวหน้าเวร เวรตรวจการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย ได้เข้าพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งยืนยันว่าการได้รับสารน้ำเกลือดังกล่าวในปริมาณดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ภายหลังการพูดคุยผู้ป่วยแจ้งว่าเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์สาเหตุ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันซ้ำอีก โดยยึดมั่นในความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญสูงสุด และขออภัยผู้ป่วย มา ณ โอกาสนี้ด้วย
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