บันเทิง

ส่งกำลังใจ! นางฟ้าซาลอน ป่วยหนัก ให้อาหารทางสายยาง ยันไม่ทอดทิ้งทุกการช่วยเหลือ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 15:45 น.
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ส่งกำลังใจ! นางฟ้าซาลอน ป่วยหนัก ให้อาหารทางสายยาง ยันไม่ทอดทิ้งทุกการช่วยเหลือ

ส่งกำลังใจ! นางฟ้าซาลอน ป่วยหนัก นอนหมดสติหลายวัน ต้องให้อาหารทางสายยาง ยืนยันไม่ทอดทิ้งทุกการช่วยเหลือ ขอเวลารักษาตัว

ทำเอาชาวเน็ตใจหายไปตาม ๆ กันเมื่อ กอล์ฟ ฤชวีพัฒน์ เจ้าของเพจ นางฟ้าซาลอน ช่างทำผมจิตอาสาที่คอยเดินทางไปตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศ แต่ล่าสุดจิตอาสาคนดังเกิดล้มป่วยกะทันหัน และการป่วยครั้งนี้หนักเอาเรื่องถึงขั้นนอนหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันและเพิ่งฟื้นขึ้นมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา

ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก นางฟ้าซาลอน ได้โพสต์แจ้งอาการป่วยครั้งนี้ให้แฟนคลับได้ทราบ ท่ามกลางคอมเมนต์กำลังใจดี ๆ จากชาวเน็ต

“ที่เงียบหายไป เพราะ นางฟ้าซาลอน ป่วยหนักและหมดสติ ตั้งแต่เย็นวันที 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่ 1 มิถุนายน คือเมื่อวานนี้ คุณหมอและพยาบาลต้องให้อาหารทางสายยาง และ มัดแขน ขาไว้ที่เตียง เผื่อว่าเรา ควบคุมสติไม่ได้ ให้นอนอยู่บนเตียงเท่านั้น ตอนนี้ก็ยังรักษา ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลฯ และ นางฟ้าจะพยายามรักษาตัวให้แข็งแรง และออกไปช่วยเหลือคนพิการต่อไป

#บอกบุญ #บอกบุญ นะคะ ตอนนี้มีคนพิการขอความช่วยเหลือมาจำนวนมาก นางฟ้าซาลอน จึงขอความอนุเคราะห์หากท่านใดมี #ฟรีทการ์ด หรือบัตรเติมน้ำมัน สามารถส่งมาให้ได้นะคะ เพื่อให้นางฟ้าซาลอนใช้เติมน้ำมันเดินทางไปช่วยคนพิการขอบพระคุณมากๆ”

ส่งกำลังใจ! นางฟ้าซาลอน ป่วยหนัก ให้อาหารทางสายยาง ยันไม่ทอดทิ้งทุกการช่วยเหลือ-1 ส่งกำลังใจ! นางฟ้าซาลอน ป่วยหนัก ให้อาหารทางสายยาง ยันไม่ทอดทิ้งทุกการช่วยเหลือ-3

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อ้างอิงจาก : FB นางฟ้าซาลอน

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 15:45 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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