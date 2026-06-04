ส่งกำลังใจ! นางฟ้าซาลอน ป่วยหนัก ให้อาหารทางสายยาง ยันไม่ทอดทิ้งทุกการช่วยเหลือ
ส่งกำลังใจ! นางฟ้าซาลอน ป่วยหนัก นอนหมดสติหลายวัน ต้องให้อาหารทางสายยาง ยืนยันไม่ทอดทิ้งทุกการช่วยเหลือ ขอเวลารักษาตัว
ทำเอาชาวเน็ตใจหายไปตาม ๆ กันเมื่อ กอล์ฟ ฤชวีพัฒน์ เจ้าของเพจ นางฟ้าซาลอน ช่างทำผมจิตอาสาที่คอยเดินทางไปตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศ แต่ล่าสุดจิตอาสาคนดังเกิดล้มป่วยกะทันหัน และการป่วยครั้งนี้หนักเอาเรื่องถึงขั้นนอนหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันและเพิ่งฟื้นขึ้นมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา
ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก นางฟ้าซาลอน ได้โพสต์แจ้งอาการป่วยครั้งนี้ให้แฟนคลับได้ทราบ ท่ามกลางคอมเมนต์กำลังใจดี ๆ จากชาวเน็ต
“ที่เงียบหายไป เพราะ นางฟ้าซาลอน ป่วยหนักและหมดสติ ตั้งแต่เย็นวันที 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่ 1 มิถุนายน คือเมื่อวานนี้ คุณหมอและพยาบาลต้องให้อาหารทางสายยาง และ มัดแขน ขาไว้ที่เตียง เผื่อว่าเรา ควบคุมสติไม่ได้ ให้นอนอยู่บนเตียงเท่านั้น ตอนนี้ก็ยังรักษา ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลฯ และ นางฟ้าจะพยายามรักษาตัวให้แข็งแรง และออกไปช่วยเหลือคนพิการต่อไป
#บอกบุญ #บอกบุญ นะคะ ตอนนี้มีคนพิการขอความช่วยเหลือมาจำนวนมาก นางฟ้าซาลอน จึงขอความอนุเคราะห์หากท่านใดมี #ฟรีทการ์ด หรือบัตรเติมน้ำมัน สามารถส่งมาให้ได้นะคะ เพื่อให้นางฟ้าซาลอนใช้เติมน้ำมันเดินทางไปช่วยคนพิการขอบพระคุณมากๆ”
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อ้างอิงจาก : FB นางฟ้าซาลอน
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