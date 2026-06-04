ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เจอหนอนแมลงวันกินเนื้อในสัตว์ครั้งแรกในรอบ 60 ปี มีโอกาสแพร่สู่คนได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 15:38 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 15:53 น.
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สหรัฐฯ เจอหนอนแมลงวันกินเนื้อในสัตว์ครั้งแรกในรอบ 60 ปี มีโอกาสแพร่สู่คนได้ แม้ความเสี่ยงต่ำ เร่งดำเนินการสกัดไม่ให้แพร่เชื้อ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า มีการตรวจพบปรสิตกินเนื้อที่กินในสัตว์เลือดอุ่นในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2509

โดยหนอนแมลงวันกินเนื้อ (New World Screwworm – NWS) นั้นแพร่ระบาดในประเทศเม็กซิโกในช่วงปีที่ผ่านมา ได้ถูกพบในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปี

ทางการระบุว่าพบในเมือง ลา ไพรยอร์ ห่างจากชายแดนเม็กซิโก ประมาณ 48 กิโลเมตร ซึ่งหนอนแมลงวันกินเนื้อนั้น เป็นแมลงวันปรสิตที่ตัวเมียวางไข่ในบาดแผลเปิดและเยื่อเมือกบนตัวสัตว์ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนหลายร้อยตัวจะเจาะเข้าไปในเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยปากที่แหลมคม และทำให้ผู้ติดเชื้อตายในที่สุด

ทางการยังเตือนอีกด้วยว่า NWS นั้นสามารถแพร่ระบาดสู่คน สัตว์เลี้ยงได้ ทว่าโอกาสที่มนุษย์ติดเชื้อนั้นต่ำ รวมไปถึงไม่เป็นอันตรายต่ออาหารด้วย แต่อาจจะกระทบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์

ซึ่งหลังจากนี้ทางการสหรัฐฯ แผนที่จะปล่อยหนอนแมลงวันกินเนื้อที่เป็นหมันหลายล้านตัว เนื่องจากตัวเมียผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียวในชีวิต และไข่ที่พวกมันวางจะไม่มีการปฏิสนธิและจะไม่ฟักเป็นตัว โดยทางการยังระบุอีกว่าพวกเขาได้พยายามลดการแพร่ระบาดของของปรสิตตัวดังกล่าว และพวกเขาสามารถชะลอการแพร่ระบาดมายังสหรัฐฯได้หนึ่งปี

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 15:38 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 15:53 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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