ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 4 มิ.ย.
ดูสดวอลเลย์บอลหญิง ไทยพบจีน วอลเลย์บอล VNL 2026 นัดสองเย็นนี้ 18.30 น. เช็กความพร้อมสถิติย้อนหลังร่วมเชียร์นักตบสาวไทย
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก VNL 2026 สัปดาห์แรก กลุ่ม 3 ณ เมืองหนานจิง ประเทศจีน มีโปรแกรมการลงสนามนัดสำคัญในช่วงเย็นวันนี้ ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีน เจ้าภาพจัดการแข่งขัน แฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดเพื่อส่งกำลังใจเชียร์นักตบสาวไทยได้ทางแอปพลิเคชัน Monomax ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ตามเวลาในประเทศไทย
ผลงานนัดแรก สถานการณ์ปัจจุบัน
เกมนัดเปิดสนามเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 ทั้งสองทีมต่างประเดิมทัวร์นาเมนต์ด้วยความพ่ายแพ้ ทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติเซอร์เบีย 0-3 เซต ด้วยคะแนน 24-26, 22-25, 19-25 ผลการแข่งขันทำให้ทีมไทยยังไม่มีคะแนนในตาราง
ขณะที่ทีมชาติจีนเผชิญกับผลการแข่งขันที่พลิกความคาดหมาย พ่ายแพ้คาบ้านต่อทีมชาติสาธารณรัฐเช็ก 0-3 เซต ส่งผลให้การพบกันในเย็นวันนี้มีความสำคัญอย่างมาก ทั้งสองทีมต่างต้องการชัยชนะนัดแรกเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมา
เปรียบเทียบอันดับโลก
สภาพความพร้อมของทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของ โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร มีการปรับทัพพอสมควร พรพรรณ เกิดปราชญ์ กลับมารับหน้าที่กัปตันทีม การแข่งขันสัปดาห์แรกทีมไทยไม่มีผู้เล่นตัวหลักอย่าง ชัชชุอร โมกศรี เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในเกมรุกพอสมควร
สถิติการพบกันย้อนหลัง Head to Head
การพบกัน 5 นัดหลังสุดในทุกรายการ ทีมชาติจีนเป็นฝ่ายทำผลงานได้ดีกว่า คว้าชัยชนะไปได้ 3 ครั้ง ทีมชาติไทยชนะ 2 ครั้ง
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เกมนัดล่าสุดในศึก VNL 2024 ทีมชาติจีนชนะทีมชาติไทย 3-0 เซต
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ชัยชนะครั้งล่าสุดของทีมไทยเหนือจีนเกิดขึ้นในศึก VNL 2022 นัดนั้นทีมไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะไปได้ 3-2 เซต
สถิติวอลเลย์บอลหญิงไทย พบ จีน 5 นัดล่าสุด ก่อนดวล VNL 2026 ใครเหนือกว่า
วิเคราะห์แนวโน้มคาดการณ์ผลการแข่งขัน
เกมนี้ทีมชาติจีนมีความได้เปรียบในฐานะเจ้าภาพ ได้รับเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาในสนาม การแพ้สาธารณรัฐเช็กในนัดแรกสร้างแรงกดดันมหาศาล ทีมจีนจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ตั้งแต่เซตแรกอย่างแน่นอน ส่วนทีมไทยมีปัญหาเรื่องความเด็ดขาดในเกมรุกจากการขาดตัวตบหลัก การประสานงานของตัวเซตกับตัวบล็อกกลางยังต้องปรับปรุง คาดว่าจีนมีโอกาสคว้าชัยชนะมากกว่า ทีมไทยต้องใช้เกมรับที่เหนียวแน่นคอยโต้กลับเร็วเพื่อลุ้นแบ่งเซต
ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ สามารถรับชมผ่านบริการสตรีมมิง Monomax ช่อง Monomax Sports หมายเลข 29 เริ่มสัญญาณสดเวลา 18.30 น.
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