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ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 4 มิ.ย.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 15:02 น.
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ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 4 มิ.ย.

ดูสดวอลเลย์บอลหญิง ไทยพบจีน วอลเลย์บอล VNL 2026 นัดสองเย็นนี้ 18.30 น. เช็กความพร้อมสถิติย้อนหลังร่วมเชียร์นักตบสาวไทย

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก VNL 2026 สัปดาห์แรก กลุ่ม 3 ณ เมืองหนานจิง ประเทศจีน มีโปรแกรมการลงสนามนัดสำคัญในช่วงเย็นวันนี้ ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีน เจ้าภาพจัดการแข่งขัน แฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดเพื่อส่งกำลังใจเชียร์นักตบสาวไทยได้ทางแอปพลิเคชัน Monomax ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ตามเวลาในประเทศไทย

ผลงานนัดแรก สถานการณ์ปัจจุบัน

เกมนัดเปิดสนามเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 ทั้งสองทีมต่างประเดิมทัวร์นาเมนต์ด้วยความพ่ายแพ้ ทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติเซอร์เบีย 0-3 เซต ด้วยคะแนน 24-26, 22-25, 19-25 ผลการแข่งขันทำให้ทีมไทยยังไม่มีคะแนนในตาราง

ขณะที่ทีมชาติจีนเผชิญกับผลการแข่งขันที่พลิกความคาดหมาย พ่ายแพ้คาบ้านต่อทีมชาติสาธารณรัฐเช็ก 0-3 เซต ส่งผลให้การพบกันในเย็นวันนี้มีความสำคัญอย่างมาก ทั้งสองทีมต่างต้องการชัยชนะนัดแรกเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมา

เทียบอันดับโลก วอลเลย์บอลไทย จีน แพ้ชนะ บวกลบกี่คะแนน

เปรียบเทียบอันดับโลก

ทีมชาติไทย ทีมชาติจีน
อันดับโลกปัจจุบัน อันดับ 19 ของโลก อันดับ 7 ของโลก
ผลการแข่งขันนัดแรก แพ้ เซอร์เบีย 0-3 เซต แพ้ สาธารณรัฐเช็ก 0-3 เซต
คะแนนสะสมในตาราง 0 คะแนน 0 คะแนน
หัวหน้าผู้ฝึกสอน เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร บิน ไจ๋

สภาพความพร้อมของทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของ โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร มีการปรับทัพพอสมควร พรพรรณ เกิดปราชญ์ กลับมารับหน้าที่กัปตันทีม การแข่งขันสัปดาห์แรกทีมไทยไม่มีผู้เล่นตัวหลักอย่าง ชัชชุอร โมกศรี เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในเกมรุกพอสมควร

สถิติการพบกันย้อนหลัง Head to Head

การพบกัน 5 นัดหลังสุดในทุกรายการ ทีมชาติจีนเป็นฝ่ายทำผลงานได้ดีกว่า คว้าชัยชนะไปได้ 3 ครั้ง ทีมชาติไทยชนะ 2 ครั้ง

  • เกมนัดล่าสุดในศึก VNL 2024 ทีมชาติจีนชนะทีมชาติไทย 3-0 เซต

  • ชัยชนะครั้งล่าสุดของทีมไทยเหนือจีนเกิดขึ้นในศึก VNL 2022 นัดนั้นทีมไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะไปได้ 3-2 เซต

สถิติวอลเลย์บอลหญิงไทย พบ จีน 5 นัดล่าสุด ก่อนดวล VNL 2026 ใครเหนือกว่า

วิเคราะห์แนวโน้มคาดการณ์ผลการแข่งขัน

เกมนี้ทีมชาติจีนมีความได้เปรียบในฐานะเจ้าภาพ ได้รับเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาในสนาม การแพ้สาธารณรัฐเช็กในนัดแรกสร้างแรงกดดันมหาศาล ทีมจีนจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ตั้งแต่เซตแรกอย่างแน่นอน ส่วนทีมไทยมีปัญหาเรื่องความเด็ดขาดในเกมรุกจากการขาดตัวตบหลัก การประสานงานของตัวเซตกับตัวบล็อกกลางยังต้องปรับปรุง คาดว่าจีนมีโอกาสคว้าชัยชนะมากกว่า ทีมไทยต้องใช้เกมรับที่เหนียวแน่นคอยโต้กลับเร็วเพื่อลุ้นแบ่งเซต

ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ สามารถรับชมผ่านบริการสตรีมมิง Monomax ช่อง Monomax Sports หมายเลข 29 เริ่มสัญญาณสดเวลา 18.30 น.

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 15:02 น.
67
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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